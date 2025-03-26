華航聯名雙月！華航本次聯手台灣在地品牌「雙月」，推出多達10款機上餐點，將在4/1起首波推出4款讓旅客們搶先開吃。其中包含雙月經典的「剝皮辣椒、松露醬」都變最奢華飛機餐，在華航指定7大航線、商務艙與經濟艙都有機會吃到雙月聯名餐。



▲華航雙月聯名推出全新機上餐點，搭華航指定航線就能吃到雙月 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，第一波搶先推出4款登場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

雙月聯名華航 第一波機上餐點

這次華航攜手必比登名店雙月，讓粉絲在旅途中也能品味地道台菜。其中，豪華商務艙及商務艙旅客可率先品嚐清爽微酸的前菜「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥」，主餐「酸菜白肉干貝湯麵」主打濃郁雞湯搭配酸香醃白菜與細嫩白肉，層次豐富、溫潤暖胃。點心還有則選用雙月經典「剝皮辣椒肉包」，椒香微辣超涮嘴。經濟艙則推出「松露醬燒牛肉飯」，選用黑松露拌醬大火快炒，濃郁鹹香超下飯。▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，豪華商務艙及商務艙旅客限定餐點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，雙月剝皮辣椒肉包必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝未來雙月與華航聯名的機上餐點，也將陸續再推出更多料理變化，包含商務艙限定「松露醬燒牛肉飯、鮑魚佐黑川雞湯麵、美顏干貝雞湯蘊麵」以及點心「煎松露蘿蔔糕」。經濟艙也將推出「蔥鹽雞絲飯」與「剝皮辣椒炒雞丁飯」，滿足不同口味需求。▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，未來還將推出6款機上餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，豪華商務艙、商務艙、經濟艙同步都能吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝華航表示，4月1日起，在指定航線包含北京、上海、越南胡志明、韓國首爾、泰國曼谷、新加坡等航線的商務艙，以及日本線經濟艙，都能吃得到。此外也推出限定優惠活動，在華航及雙月 Facebook 官方帳號完成指定任務，有機會抽中台北日本來回機票加三萬元旅遊金，還有999黃金小飛機，讓粉絲們搶先朝聖。▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，4/1起於指定航線推出 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲華航雙月聯名推出10款全新機上餐點，參加社群活動有機會抽中機票、旅遊金 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

商務艙：鮑魚柚香雞湯凍山藥泥、酸菜白肉干貝湯麵、剝皮辣椒肉包

經濟艙：松露醬燒牛肉飯、鮑魚佐黑川雞湯麵、美顏干貝雞湯蘊麵、煎松露蘿蔔糕



雙月聯名華航 預計推出機上餐點

商務艙：凝脂白肉翠沙拉

經濟艙：蔥鹽雞絲飯、剝皮辣椒炒雞丁飯



雙月聯名華航 聯名機上餐點優惠活動

活動期間：即日起至2025/04/30

活動內容：蹤華航及雙月 Facebook 官方帳號，並在粉絲專頁活動貼文完成指定任務，按讚及留言「我想飛往（你最想去的目的地）還要吃雙月＃華航＃雙月！」，並標記 2位朋友，即可享有抽獎資格。

活動獎項：「台北日本東京」經濟艙來回機票共3張，每位得獎者再加碼 30,000元旅遊金現金。



活動期間：2025/05/01-05/31

活動內容：蹤華航及雙月 Facebook 官方帳號並在粉絲專頁活動貼文完成指定任務（上傳華航X雙月聯名機上活動獎項：999黃金小飛機乙台。



活動期間：即日起

活動方式：憑華航雙月餐點航線（商務艙：北京、上海、越南胡志明、韓國首爾、泰國曼谷、新加坡；以及日本線經濟艙）登機證存根，即可享雙月門市獨家優惠

贈品內容：

4月：消費滿 TWD588元，送剝皮辣椒罐頭乙罐。

5月：消費滿 TWD 588元，送黑松露拌麵乙碗。



吃完雙月聯名華航機上餐 再追超夯聯名話題