巴黎廳1930x高山英紀再推全新春季套餐，靈感來自法國奧布拉克高原，以當季鮮蔬、海鮮、優質肉品搭配法式經典手法，打造清新又充滿層次的春日饗宴。餐點融入台灣青茶，細膩茶香貫穿整體風味，再結合手碟音樂與動態藝術，帶來沈浸式的用餐體驗。春季套餐即日起登場，每人5,600+10%元起，喜愛法式料理的饕客別錯過。



▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜！ 售價、訂位一次收，台灣青茶五感體驗超驚喜​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲巴黎廳1930x高山英紀開胃點心可選魚子醬，豪氣提供整盒魚子醬佐多種配料自由組合 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

巴黎廳1930x高山英紀春季套餐

這次迎賓小點充滿春天氣息，例如蟹肉杯搭配番茄乳沫，清爽鮮甜，還有用文山包種茶入味的蘆筍戚風蛋糕，展現細膩茶香。菠菜搭配蛤蜊、珍珠豌豆，帶來鮮美層次，最後則是焦糖洋蔥與禽肝慕斯組成的小塔，讓人一口口品味春天的多樣風味。主廚招牌的蔬果千層也回歸，浸泡青心烏龍茶的米粒交疊紅蘿蔔、水梨、紅心芭樂，搭配南高梅晶球，酸甜清爽。▲巴黎廳1930x高山英紀迎賓小點有用文山包種茶入味的蘆筍戚風蛋糕 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲巴黎廳1930x高山英紀主廚招牌的蔬果千層也回歸​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝前菜部分，以綠蘆筍與羊肚菇為主角，透抽綠蘆筍搭配西班牙臘腸，展現鹹香與清甜的對比。角蝦羊肚菇與蝦慕斯則結合蝦高湯、白波特酒醬汁，醬汁以白波特酒與角蝦高湯調和，濃郁鮮甜，佐以台灣東方美人茶，細緻蜜香襯托海鮮層次。主餐選用日本和牛，油脂豐潤，搭配金絲芽茶與大吉嶺茶調和的茶湯，帶有淡淡巧克力香氣與細膩單寧，讓和牛風味更加深邃，呈現豐富的味覺層次。▲巴黎廳1930x高山英紀「角蝦羊肚菇與蝦慕斯」佐以台灣東方美人茶 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲巴黎廳1930x高山英紀前菜綠蘆筍與羊肚菇為主角，透抽綠蘆筍搭配西班牙臘腸，​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝甜點部分也滿滿春日氛圍，除了經典福岡八女抹茶奶油千層可選擇外，這次加入水蜜桃幕斯，底層鋪上舒肥水蜜桃片，搭配紅韻紅茶蛋糕，夾入杏桃餡與水蜜桃凝凍，口感層層豐富，帶來溫柔春日氣息。最後，還有整盤春日森林系感的精緻小點上桌，有青蘋果幕斯、伯爵塔與琥珀軟糖，讓整場饗宴在細緻甜點中畫下美好句點。▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜甜點「水蜜桃幕斯」​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜最後​春日森林系感的精緻小點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

售價：每人5,600+10%元起

訂位：巴黎廳1930x高山英紀線上訂位





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