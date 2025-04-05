為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 巴黎廳1930x高山英紀春季新菜！ 售價、訂位一次收，台灣青茶五感體驗超驚喜​。

巴黎廳1930x高山英紀春季新菜！ 售價、訂位一次收，台灣青茶五感體驗超驚喜​。

台北美食 飯店餐廳 巴黎廳 法式料理 more
2025-04-05 11:32:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

巴黎廳1930x高山英紀再推全新春季套餐，靈感來自法國奧布拉克高原，以當季鮮蔬、海鮮、優質肉品搭配法式經典手法，打造清新又充滿層次的春日饗宴。餐點融入台灣青茶，細膩茶香貫穿整體風味，再結合手碟音樂與動態藝術，帶來沈浸式的用餐體驗。春季套餐即日起登場，每人5,600+10%元起，喜愛法式料理的饕客別錯過。

▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜！ 售價、訂位一次收，台灣青茶五感體驗超驚喜​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲巴黎廳1930x高山英紀開胃點心可選魚子醬，豪氣提供整盒魚子醬佐多種配料自由組合 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



這次迎賓小點充滿春天氣息，例如蟹肉杯搭配番茄乳沫，清爽鮮甜，還有用文山包種茶入味的蘆筍戚風蛋糕，展現細膩茶香。菠菜搭配蛤蜊、珍珠豌豆，帶來鮮美層次，最後則是焦糖洋蔥與禽肝慕斯組成的小塔，讓人一口口品味春天的多樣風味。主廚招牌的蔬果千層也回歸，浸泡青心烏龍茶的米粒交疊紅蘿蔔、水梨、紅心芭樂，搭配南高梅晶球，酸甜清爽。

▲巴黎廳1930x高山英紀迎賓小點有用文山包種茶入味的蘆筍戚風蛋糕 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲巴黎廳1930x高山英紀主廚招牌的蔬果千層也回歸​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

前菜部分，以綠蘆筍與羊肚菇為主角，透抽綠蘆筍搭配西班牙臘腸，展現鹹香與清甜的對比。角蝦羊肚菇與蝦慕斯則結合蝦高湯、白波特酒醬汁，醬汁以白波特酒與角蝦高湯調和，濃郁鮮甜，佐以台灣東方美人茶，細緻蜜香襯托海鮮層次。主餐選用日本和牛，油脂豐潤，搭配金絲芽茶與大吉嶺茶調和的茶湯，帶有淡淡巧克力香氣與細膩單寧，讓和牛風味更加深邃，呈現豐富的味覺層次。

▲巴黎廳1930x高山英紀「角蝦羊肚菇與蝦慕斯」佐以台灣東方美人茶 ​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲巴黎廳1930x高山英紀前菜綠蘆筍與羊肚菇為主角，透抽綠蘆筍搭配西班牙臘腸，​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


甜點部分也滿滿春日氛圍，除了經典福岡八女抹茶奶油千層可選擇外，這次加入水蜜桃幕斯，底層鋪上舒肥水蜜桃片，搭配紅韻紅茶蛋糕，夾入杏桃餡與水蜜桃凝凍，口感層層豐富，帶來溫柔春日氣息。最後，還有整盤春日森林系感的精緻小點上桌，有青蘋果幕斯、伯爵塔與琥珀軟糖，讓整場饗宴在細緻甜點中畫下美好句點。

▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜甜點「水蜜桃幕斯」​/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲巴黎廳1930x高山英紀春季新菜最後​春日森林系感的精緻小點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​


 

巴黎廳1930x高山英紀春季套餐

售價：每人5,600+10%元起
訂位：巴黎廳1930x高山英紀線上訂位  

 

巴黎廳推新菜 加碼吃台北飯店餐廳新菜、優惠

推薦閱讀：吃到飽兩人同行小朋友免費！新板希爾頓兒童節限定吃到飽優惠。

推薦閱讀：春季限定奢華鴨宴登場！晶華軒推「鳳凰投胎」等十道粵式創新名菜。

推薦閱讀：台北六福萬怡粵亮推春季粵菜家宴，在地人獨享85折優惠限時開吃。

 

更多巴黎廳1930x高山英紀春季套餐照片：





 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台北美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

巴黎廳1930x高山英紀

phone02-2597-1234
place台北市中山區民權東路二段41號2樓
4.63 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.67
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.83
CP值
4.33
share place
延伸閱讀
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
【彰化美食】沐藏料理所X海龍王｜高CP值無菜單板前料理，職人手藝充滿創意驚喜，當日新鮮魚貨好吃！須提前一天預訂 - 貪吃猴的幻想
 貪吃猴
【大安區美食】酒桃Sake momo 附菜單食材新鮮，酒類豐富，店員專業介紹用餐環境舒適絕對值得一再回訪-近捷運信義安和站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
{台中美食}咱們小時候/全台唯一親子派對餐廳，全新200坪超大環遊世界主題!兒童節限定馬賽克燈DIY、卡通人物見面會，現在點指定套餐再 抽$15000 旅遊金
 別讓一姐不開心
【食記】老司G Tea& Coffee鄰近清溝夜市，三五好友或親子用餐都適合的宜蘭冬山網美咖啡廳
 hy
推薦商品
keyboard_arrow_up