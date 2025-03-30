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桃園排隊美食！阿琴蚵嗲 藏身在鐵皮屋裡，大顆飽滿蚵仔超過癮。

桃園美食 八德美食 阿琴蚵嗲 蚵嗲 more
2025-03-30 14:38:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

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桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」想吃記得提早到！店面雖然藏身在鐵皮屋裡，不過卻吸引了無數老饕甘願排隊數小時，只為了一口金黃酥脆的蚵嗲。這家店憑藉著大顆飽滿蚵仔，與獨特的醬料，每到假日都是滿是人潮，甚至要排隊超過1小時才能吃到，不禁讓人好奇究竟又什麼魅力。
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」每到假日，都要排隊超過1小時才能吃到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」大顆飽滿蚵仔與獨特的醬料，難怪滿是人潮 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」每到假日，都要排隊超過1小時才能吃到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」每到假日，都要排隊超過1小時才能吃到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」位於八德區廣福路的一處鐵皮屋裡，外觀樸實無華，甚至沒有顯眼的招牌，卻在用餐時段總能看到長長的人龍。攤位前僅有兩口小鍋，老闆堅持現點現炸，加上絡繹不絕的排隊人潮，以及大家都是一次買好幾份，所以需要點時間耐心等待。
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」位於八德區廣福路的一處鐵皮屋裡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」位於八德區廣福路的一處鐵皮屋裡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

這裡的「蚵嗲」是招牌必點，外皮炸得金黃香脆，內餡除了鮮甜飽滿的蚵仔，還有韭菜與肉片，層次豐富，每一口都能感受到食材的鮮美。搭配店家特製的蒜泥醬油，整體層次更是過癮。此外，還有「炸香菇」、「韭菜條」、「魷魚嗲」、「蘿蔔糕」也是熱門選擇，每款炸物都能保持外皮酥脆、內餡多汁的口感，讓人回味無窮。
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」推薦菜單：蚵嗲 $55 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲桃園排隊美食推薦「阿琴蚵嗲」推薦菜單：蚵嗲 $55 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝


飲品方面，店內販售的手工楊桃汁同樣受到好評，提供鹹、甜兩種口味，無論是搭配炸物或是單獨飲用，都能感受到自然果香與清爽口感。「阿琴蚵嗲」以其純粹的台灣傳統炸物魅力，吸引了無數老饕前來。雖然排隊時間較長，不過還是有很多人為了美食心甘情願。如果各位有時間等待，不妨可以來試試這家排隊名店囉。
▲如果各位有時間等待，不妨來體驗看看桃園美食「阿琴蚵嗲」的魅力 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲如果各位有時間等待，不妨來體驗看看桃園美食「阿琴蚵嗲」的魅力 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
 

桃園排隊美食推薦 阿琴蚵嗲

地址：桃園市八德區廣福路1076號
營業時間：六日一 11:00–19:00

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阿琴蚵嗲

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place桃園市八德區廣福路1076號
4.40 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.75
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