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大甲鎮瀾宮附近不只小吃！肆序商行 優質大甲咖啡廳，推薦芭樂咖啡。

大甲美食 大甲咖啡廳 肆序咖啡 大甲媽祖
2025-04-12 19:50:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

大甲咖啡廳推薦！大甲鎮瀾宮周邊除了琳瑯滿目的特色美食小吃之外，亦有一間優質咖啡館「肆序商行」。「肆序」發音為「sù sī」，為台語「舒適」之意，讓大家來大甲鎮瀾宮追媽祖，抑或來大甲一日遊有個舒適自在的咖啡館得以好好喝杯咖非、吃甜點小歇片刻。

▲大甲咖啡廳推薦！肆序商行就在鎮瀾宮附近/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲大甲咖啡廳肆序商行深受當地人和觀光客喜愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



自大甲鎮瀾宮美食步行至「肆序商行」僅需兩分鐘，店內明亮舒適，每組座位都享有足夠的空間，果真如同店名、令人深感「sù sī」；由於座位數有限，並以雙人座為主，因此無法接待四人以上團體、亦不接受併桌或拆座。此外，基於環境考量，恕不接待12歲以下孩童，若超過四人以及小孩子同行，請另尋其他大甲咖啡廳。

▲肆序咖啡空間舒適，座位與座位之間都有一定距離/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲肆序商行以雙人座為組，至多只能接待4人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「肆序商行」為大甲自家烘焙咖啡廳，咖啡種類多元，同時現場亦有販售咖啡豆、掛耳包等。若是炎炎夏日來大甲一日遊，特別推薦咖啡特調「芭樂咖啡」，杯緣沾上梅粉、芭樂香氣突出又消暑解膩，芭樂控一定會愛！如果來大甲追媽祖，一定要來「sù sī」一下。

▲特別推薦肆序商行的芭樂咖啡，隨咖啡附上一包梅粉/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲梅粉可自行添入咖啡之中，增加風味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 

肆序商行店家資訊

地址：台中市大甲區鎮瀾街177號
電話：04 2688 5810

在大甲咖啡廳享受咖啡甜點，也要蒐集大甲美食小吃

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place台中市大甲區台中市大甲區鎮瀾街177號
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