康是美Seventeen加價購來了！今年適逢Seventeen出道十週年，雖然成員淨漢與圓佑先後入伍，讓克拉們感到不捨，但Seventeen依舊不忘寵粉，驚喜活動接連登場。這次康是美在年度「專業醫美節」期間，特別推出Seventeen官方授權的「Seventeen明信片拼圖」，讓粉絲可以珍藏偶像的夢幻美照。3月29日起，凡於康是美購買醫美商品滿1,000元，即可加價69元入手一款拼圖，單筆發票限購7張，數量有限，售完為止。



▲康是美Seventeen明信片拼圖加購活動 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理



這次Seventeen明信片拼圖共推出14款，包括13位成員的個人照與1款全員合照，每張拼圖皆取材自改版專輯《SECTOR 17》的視覺設計，完美呈現Seventeen的高顏值與藝術感。拼圖組合內含完整明信片、拼圖及專屬收納袋，設計精緻，無論是想收藏本命，還是一次帶回整組，每一款都值得入手。Seventeen一直以來以精緻的視覺概念與獨特舞台魅力擄獲粉絲，這次推出的拼圖不僅是簡單的周邊，更像是一件件值得收藏的藝術品。



▲康是美Seventeen明信片拼圖共推出14款，包括13位成員的個人照與1款全員合照 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理

康是美Seventeen明信片拼圖加購活動

除了Seventeen粉絲福利，康是美專業醫美節優惠也同步熱烈進行中，即日起至4月15日，購買指定醫美商品單筆滿1,500元可享85折，折扣後滿3,000元還能額外獲得500元現金折價券。超過200款人氣醫美商品買一送一，還有精選組合包4折起，讓你用超甜價格輕鬆補貨。4/3~4/6清明連假，全店（非醫美商品）更祭出88折優惠，無論是想趁機入手高效保養品，還是搶Seventeen拼圖，這波好康千萬別錯過。▲凡於康是美購買醫美商品滿1,000元，即可加價69元入手Seventeen明信片拼圖 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理▲康是美Seventeen明信片拼圖，單筆發票限購7張 / 康是美 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025/3/29 - 2025/4/15

活動門市：康是美全台門市

加購條件：購買醫美商品滿1,000元，可69元加購一張（單筆發票限購7張）

產品內容：13款個人獨照＋1款全員合照，每組含明信片、拼圖、收納袋



康是美專業醫美節優惠

指定醫美商品滿1,500元享85折，滿3,000元再送500元折價券

超過200款醫美商品買一送一，精選組合包4折起

4/3-4/6清明連假，全店（非醫美商品）88折





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