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台中燒肉吃這家！老井燒肉福科店開幕更好訂位，再送龍蝦海鮮粥。

燒肉 老井燒肉 台中燒肉 新開店 more
2025-04-03 09:24:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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台中燒肉必吃「老井極上燒肉」開到台中福科路！以高品質燒肉聞名的老井極上燒肉，不僅是台中燒肉控激推美食，就連外地遊客前去台中也指定要吃得夯店。為了緩解燒肉控等待的時間，宣布新門市「福科店」即將於4/4對外營運。開幕期間，老井大手筆推出超狂寵粉優惠，點套餐直接免費升級「龍蝦俊蟹海鮮粥」，內用還能參加會員專屬活動，最高能獲得「饕客和牛雙人套餐」免費吃，讓燒肉控們大呼必須手刀預約。

▲台中燒肉吃這家！老井燒肉福科店開幕更好訂位，再送龍蝦海鮮粥 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲台中燒肉必吃「老井燒肉」插旗福科路 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



不僅鄰近中科園區與逢甲商圈，交通便利，門市空間更擴大至43桌228席，提供2間獨立包廂，讓聚餐選擇更彈性。這次開幕活動，老井特別在社群舉辦留言免費加菜優惠，開幕期間，老井大手筆推出超狂寵粉優惠，點套餐直接免費升級「龍蝦俊蟹海鮮粥」，燒肉配海鮮粥超過癮。此外，凡是在任一間門市消費並綁定會員，還能參加加碼活動，內用餐就送「福科限定招待券」，幸運者還有機會免費享用「饕客和牛雙人套餐」。

▲台中燒肉必吃「老井燒肉」福科店4/4開幕 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲台中燒肉「老井燒肉」最高人氣的30公分厚切牛舌價格為浮動，建議先預訂 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

除了基本優惠，老井會員還有專屬福利，黃金卡及鑽石卡會員每次內用可額外獲得一張招待券，大幅提升中獎機率，讓忠實顧客回饋更有感。業者表示，未來將持續拓展門市，並帶來更多會員優惠與限定活動，讓更多燒肉控能輕鬆享受頂級燒肉。

▲台中燒肉「老井燒肉」牛舌薄切也很推薦必點 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲老井極上燒肉 台中福科店開幕，有附上海鹽、炸蒜片、蔥鹽搭配/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



 

老井極上燒肉 台中福科店

地址：台中市西屯區福科路18號
電話：04-27073999
訂位方式：電話預約、線上 inline 預約
老井極上燒肉 官方網站
 

老井極上燒肉 台中福科店開幕優惠

活動時間：4/4-4/11
活動內容：只要來老井福科店用餐，於FB或IG打卡＃老井福科店+寫下【老井福科店開幕 我要吃龍蝦】，每一套餐直接免費升級「龍蝦俊蟹海鮮粥」。（每套餐限乙份）
 

老井極上燒肉 會員優惠

用餐抽獎：門市內用綁定會員，即可獲得「福科限定招待券」，有機會抽中「饕客和牛雙人套餐」免費吃。
會員加碼優惠：黃金卡及鑽石卡會員每次內用可獲額外招待券，提高中獎機率。

 

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老井極上燒肉 台中福科店

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place台中市西屯區福科路18號
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