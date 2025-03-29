帶小朋友玩台北也是可以的！台北凱達大飯店為了與小朋友一起過兒童節，特別以「寶貝假期」住房專案，為即將到來的兒童節及春季出遊潮增添歡樂氛圍，從4月1日到5月31日連續2個月不間斷推出專屬親子優惠，平日入住精緻雙人房每晚只要2,588元起，若選擇空間更寬敞的家庭四人房，平日入住價格每晚則是4,088元起，不僅讓家長輕鬆規劃假期，也讓孩子們擁有難忘的兒童節驚喜。



▲台北凱達大飯店於4月1日至5月31日推出「寶貝假期」住房專案，精緻雙人房平日每晚2,588元起，入住即贈送專為兒童設計的可愛繪畫禮包 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理。



同時，台北凱達大飯店特別設計「兒童專屬繪畫禮包」，凡入住寶貝假期專案的房客，即可免費獲得限量兒童禮包1份，禮包內容相當豐富，包括彩色鉛筆組與結合飯店周邊景點的專屬繪圖紙，讓孩子能在房間內化身小小藝術家，揮灑創意描繪屬於自己的台北旅行風景。無論是安排行程間的親子休息時光，或是晚上在飯店房間內與家人共度的溫馨時刻，都能讓孩子盡情發揮想像力，在遊戲與創作之間留下專屬的節日回憶。



▲台北凱達大飯店於4月1日至5月31日推出「寶貝假期」住房專案，精緻雙人房平日每晚2,588元起，家庭四人房平日每晚4,088元起，入住即贈送專為兒童設計的可愛繪畫禮包 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理。

此外，台北凱達大飯店更同步於4月至5月間舉辦「凱達童樂繪」創意繪畫抽獎活動，邀請全台親子家庭共襄盛舉。民眾可至台北凱達大飯店官網下載以萬華多個知名景點為主題設計的繪圖紙，包含龍山寺、剝皮寮、艋舺公園等地標，讓孩子們在塗鴉過程中，猶如實際漫遊在老台北的街巷之間，邊畫邊認識萬華迷人的在地風貌。完成作品後，只要將孩子的繪畫作品上傳至台北凱達大飯店官方Facebook專頁指定貼文下，即可參加抽獎，有機會獲得飯店超人氣的百宴自助餐平日午晚餐券，無論是大人或小孩都能在假期中，品嚐豐富的美食饗宴，替孩子的兒童節及春日旅程留下更甜美的回憶。▲台北凱達大飯店寶貝假期住房專案所贈送的「凱達周邊景點繪圖紙」內含多處萬華知名景點，讓孩子們在塗鴉創作中彷彿邊畫邊旅遊，探索萬華的迷人風貌 / 台北凱達大飯店提供、WalkerLand窩客島整理。

台北凱達寶貝假期住房專案

活動期間：4月1日至5月31日

活動內容：

1、精緻雙人房平日每晚 2,588 元起

2、家庭四人房平日每晚 4,088 元起

3、入住即贈「兒童專屬繪畫禮包」，彩色鉛筆組、凱達周邊景點繪圖紙 1 張



凱達童樂繪 Facebook 抽獎活動

活動期間：4月至5月

活動內容：至台北凱達官網下載「凱達周邊景點繪圖紙」，完成作品後上傳至官方 Facebook 指定貼文

抽獎獎品：百宴自助餐平日午晚餐券

帶小朋友出去住一免兒童節限定住房優惠