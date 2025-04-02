想在城市裡感受春日櫻花美景，那就搭捷運紅線到北投、士林欣賞櫻花！沿著捷運紅線的富士櫻櫻花大道正迎來最後一波盛開期。從士林、劍潭一路往北延伸至北投、石牌、唭哩岸等地，粉紅花海綿延綻放，預計清明連假將達到最美時刻。這波晚開的富士櫻，不僅讓人有機會多留住春天，也成為城市裡最浪漫的風景。搭乘捷運或沿著線形公園騎單車，就能感受滿開櫻花的粉色魅力。



▲台北賞櫻花就搭捷運紅線！最後一波富士櫻花步道，7個拍櫻花景點出站就到 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理



▲台北賞櫻花最後一波就在捷運紅線旁 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理

​​​​​​​台北櫻花 捷運紅線沿線賞櫻景點

富士櫻也稱昭和櫻或台灣粉紅櫻，花瓣呈細長粉紅色，尾端帶有小巧缺角，花苞密集且花蕊豐富，形成獨特的浪漫景緻。與山區櫻花相比，平地櫻花花期較晚，約晚開一個月，讓台北市民可以更從容地欣賞這份春日美景。今年由於氣溫變化影響，使櫻花花況更為壯觀。捷運紅線沿線的富士櫻已進入最佳觀賞期，包括士林劍潭國小對面、芝山站、石牌站、唭哩岸站到西安橋一帶，均能看到櫻花簇擁盛開的畫面。▲台北櫻花季最後由富士櫻壓軸登場 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲台北櫻花季壓軸富士櫻預計在清明連假滿開 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​其中，劍潭國小對面的富士櫻樹齡較大，花開茂密，粉色花海極具震撼力。石牌站周邊的富士櫻因為栽種多年，形成療癒的櫻花隧道，而東陽街北側則擁有高聳的櫻花樹，風一吹，粉色花瓣飄落，彷彿下起櫻花雨。此外，芝山站北側、基河公園、東華橋北側等地，也能欣賞到與富士櫻同時盛開的羊蹄甲，讓整條捷運紅線沿線宛如春天畫布。▲台北市區就能輕鬆賞櫻花、拍美照 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​捷運局自2013年起在石牌站種植富士櫻，2018年更擴大種植，打造一條夢幻的粉紅大道。如今，隨著賞櫻熱潮興起，市區櫻花已成為春天最熱門的景點。只要搭上捷運紅線，或騎單車沿著線形公園，就能近距離感受春日粉色浪漫。趁著最後一波花期，捕捉這場春天限定的櫻花盛況。▲台北市區就能輕鬆賞櫻花、拍美照 / 台北市工務局 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

士林站、劍潭站沿線

士林劍潭國小旁的線形公園、芝山站一帶

石牌捷運站旁

唭哩岸站 東陽街北側、西安橋側

加碼推薦：通河街與劍潭路間的基河公園；芝山站北側、東華橋北側





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