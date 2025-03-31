吉卜力粉絲看這裡！如果你也曾幻想踏進宮崎駿的奇幻世界，現在不用飛到日本，台灣就有不少地方，包括基隆的忘憂谷、九份的阿妹茶樓，還是其他隱藏在台灣各地的奇妙景點，都能讓你瞬間掉入動畫場景。尤其是近日以ChatGPT生成「吉卜力風格圖片」的功能在全球掀起熱潮，迅速攻佔各大社群平台，網路上充斥著大量迷因圖和創作分享，而台灣的這些景點，正是讓粉絲們不需飛到日本，就能親身走進夢幻般的宮崎駿動畫世界，就像下一秒會遇見娜烏西卡、千尋或霍爾。



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▲一片綠意盎然的忘憂谷，讓人聯想到「風之谷」中的娜烏西卡公主，一心為家鄉奮戰的那片美麗土地/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理



首先，位於基隆八斗子海濱公園的觀景台下，便有一片綠意盎然的「忘憂谷」，這片土地讓人聯想到「風之谷」中的娜烏西卡公主，一心為家鄉奮戰的那片美麗土地。而宮崎駿曾澄清九份的「阿妹茶樓」並不是「神隱少女」的取景地，儘管如此，依然吸引了大量遊客，夜晚降臨，茶樓燈籠高掛，配上中式古典建築，場景極像千尋在「神隱少女」中首次踏進的溫泉街，與湯婆婆經營的澡堂十分相似。



▲九份阿妹茶樓場景極像千尋在「神隱少女」中首次踏進的溫泉街/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理

位於新北的「汐止拱北殿」則隱藏著一個與「神隱少女」電影場景相似的地方。在前往拱北殿仙公廟的路上，有一座石砌的橋，形狀讓人想起千尋與「無臉男」相遇的紅色拱橋。另外，在新竹尖石鄉與桃園復興鄉交界處的李崠山，隱藏著一座「台版霍爾移動城堡」李棟山莊，儘管外觀不盡相符，但這種微妙的荒廢感讓人不禁聯想到動畫中的城堡。▲在前往拱北殿仙公廟的路上，有一座石砌的橋，形狀讓人想起千尋與「無臉男」相遇的紅色拱橋/拱北殿提供、WalkerLand窩客島整理「神隱少女」片中最經典畫面之一，就是千尋穿越山洞隧道，位於台中泰安鐵道文化園區附近的「后里八號隧道」，就能夠體驗千尋和她父母通往未知世界的感受，但由於這裡已經廢棄多年，遊客應注意安全，並遵守禁止進入的警告。若想體驗「霍爾的移動城堡」，那麼南投魚池鄉的「九樹森林」旅宿絕對值得一遊。房屋的外觀由廢棄煙囪改建而成，外觀充滿廢墟風格，內部則是現代工業風格，都極具攝影魅力。另位於台南的「微風山谷民宿」打造出像「神隱少女」中的「湯屋」一樣的氛圍，民宿的大門處，還有湯婆婆的雕像，彷彿真的像是穿越到另一個世界的電影主角。▲南投魚池鄉的「九樹森林」建築外觀極像「霍爾的移動城堡」/九樹森林提供、WalkerLand窩客島整理▲台南的「微風山谷民宿」打造出像「神隱少女」中的「湯屋」一樣的氛圍，民宿的大門處，還有湯婆婆的雕像/微風山谷民宿提供、WalkerLand窩客島整理最後，位於台南市的「千畦種籽舘」，擁有一個以種子為主題的自然景觀，與「借物少女艾莉緹」中的場景如出一轍。這座博物館被濃密的綠意包圍，進入後便能見到各式各樣的種子和植物，宛如走進艾莉緹的家中，充滿童話般的氛圍。▲台南市的「千畦種籽舘」，擁有一個以種子為主題的自然景觀，與「借物少女艾莉緹」中的場景如出一轍/千畦種籽舘提供、WalkerLand窩客島整理

基隆忘憂谷資訊

地址：基隆市中正區北寧路旁

開放時間：09:00–17:00

自行開車：沿中正路往濱海公路方向行駛，至八斗子後轉入八斗街，即可看見指標大眾運輸：自基隆火車站前搭103路公車，可在八斗子站下車，再沿八斗街步行約25分鐘可達

九份阿妹茶樓資訊

地址：新北市瑞芳區市下巷20號

電話：02 2496 0833

營業時間：週一至週五 11:00–21:00；週六日 10:00–22:00

大眾運輸：於捷運忠孝復興站2號出口處，搭乘1062客運至九份站下車

汐止拱北殿資訊

地址：新北市汐止區汐萬路三段88號

電話：02 2646 1888

營業時間：07:00–17:00

自行開車：Google地圖導航搜尋「汐止拱北殿」大眾運輸：汐止火車站對面大同路寶島眼鏡行前，搭乘587公車、890公車或社區巴士F910

供北殿官網

新竹李棟山莊資訊

地址：新竹縣尖石鄉八鄰29號

電話：03 584 7226

門票：10元清潔費

自行開車：Google地圖導航搜尋「李棟山莊」

台中后里八號隧道資訊

地址：台中市后里區永興路21號

自行開車：Google地圖導航搜尋「舊山線八號隧道」

南投九樹森林資訊

地址：南投縣魚池鄉中興巷6-18號

自行開車：Google地圖導航搜尋「九樹森林」

大眾運輸：從台中火車站 / 高鐵站搭客運直達埔里，於「埔里總站」下車後以計程車方式抵達，或搭乘南投客運公車「埔里～九族線」路線，抵達「下內加道」站後步行三分鐘即可抵達

九樹森林臉書

台南微風山谷民宿資訊

地址：台南市南化區72-1號

自行開車：國道3號→新化系統交流道下→左轉省道20(往玉井)→左鎮→右轉省道20乙(往南化)→過西埔村莊後→見半屏橋標示左轉進入南天宮牌樓→174-2鄉道即可抵達

大眾運輸：搭乘台南至南化興南客運公車→至中坑站下車→從南天宮牌樓步行約兩公里即可抵達

台南微風山谷民宿臉書

台南千畦種籽舘資訊

地址：台南市北區東豐路451巷29之1

電話：06 236 0035門票：每人100元，含專人導覽

自行開車：Google地圖導航搜尋「千畦種子博物館」

大眾運輸：搭乘2、19、橘12、綠17公車，於「無障礙福利之家」下車後，步行約10分鐘即可抵達

台南千畦種籽舘臉書

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