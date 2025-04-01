好市多居然開賣滷肉飯、關東煮！好市多熟食區的美食一直是許多粉絲關注的重點，讓人逛完好市多、買完一整車，還可以好好大吃一頓。先前好市多就曾推出台味飲料「珍珠奶茶」，這次好市多再推出超台「滷肉飯」還有超療癒「關東煮」，迅速吸引好市多會員們的關注和討論。



▲好市多賣滷肉飯關東煮！好市多熟食新品推出台味美食滷肉飯、關東煮 / 圖片來源：好市多IG、WalkerLand窩客島整理



▲台灣好市多即日起在熟食區推出新品：滷肉飯、關東煮 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

好市多滷肉飯 關東煮 熟食新品資訊

這次好事多在熟食區，特別推出台味美食新品「滷肉飯」，以便當盒方式呈現，每盒包含台灣黑豬肉製作的滷肉飯，以及配菜珍珠香腸、黑豬肉貢丸、醃黃瓜，迷你好市多便當一定要吃起來。此外好市多也推出新品「關東煮」，一碗超多配料，包含必備的白蘿蔔、竹輪、魚板，搭配日式鰹魚高湯，涼涼的天氣喝起來剛剛好。▲台灣好市多即日起推出台灣豬肉滷肉飯，日式鰹魚高湯關東煮，料超多 / 圖片來源：好市多IG、WalkerLand窩客島整理台灣好市多這次熟食區兩款新品「滷肉飯、關東煮」即日起正式開賣，滷肉飯、關東煮每份99元，一開賣就在路上掀起話題，不管99元的滷肉飯與關東煮是高CP值、還是愚人節替會員準備的小驚喜，都讓好市多會員們想實際朝聖吃起來。▲好市多賣滷肉飯、關東煮，每份均一價99元 / 圖片來源：好市多IG、WalkerLand窩客島整理

售價：

滷肉飯：99元

關東煮：99元

圖片來源：好市多官方IG



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