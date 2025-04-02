初夏來臨，星巴克2025夏季新品全面登場，攜手顧客一同開啟屬於今年夏天的冒險。星巴克於4月2日正式推出首波夏季飲品，主打海洋系夢幻新品「奶油餅乾風味奶霜星冰樂」，以夏日海水藍為靈感，打造出外觀繽紛、風味濃郁的星巴克初夏飲品。飲品融合香草奶油酥餅風味，搭配麥香餅乾與荸薺爆珠，入口時餅乾的酥脆與爆珠的彈跳交織，彷彿夏季海邊的驚喜，每一口都充滿清爽與層次，成為星巴克夏季新品中的夢幻逸品。夏季限定的星巴克星冰樂系列，總能為炎炎夏日帶來沁涼感，邀請顧客在2025年夏天用味覺與視覺一同感受海岸風情。





緊接著，星巴克2025夏季新品更帶來人氣升級版的「薄荷巧克力風味奶霜星冰樂」，清爽薄荷搭配濃郁巧克力，恰似夏日海風與浪花交織的層次感，讓顧客在星巴克夏季新品中，體驗沁涼與醇厚的完美融合。這款星冰樂以層層堆疊的口感，完美展現星巴克經典的飲品美學，成為夏季甜點系星冰樂愛好者必點的清爽選擇。



今年星巴克夏季飲品中，備受矚目的還有回歸的經典明星「芒果火龍果檸檬星沁爽」與「芒果火龍果椰奶星沁爽」。星巴克延續熱帶果香特色，將酸甜的芒果與火龍果果乾結合，帶來鮮明的夏日氣息，搭配檸檬或椰奶，分別呈現清新或濃郁的風味層次。星沁爽系列一直是星巴克夏季限定飲品的代表作，今年2025年也不例外，成為消暑首選。夏天想來杯無咖啡因又滿滿果香的冰涼飲品，星巴克星沁爽系列再度回歸，讓人不禁期待每一次的回味。除了星巴克夏季新品飲品，星巴克2025年也同步推出夏日輕食與甜點。「辣炒牛肉起司長堡」以乾辣椒、洋蔥炒製牛肉，結合雙層起司與鬆軟堡體，讓人一口咬下，感受多層次的濃郁與香辣，成為搭配星巴克咖啡的最佳選擇。輕食系列還有「里肌起司三明治」，使用煙燻風味里肌肉與摩佐起司，搭配吐司呈現，無論作為早餐或輕食，都能品味星巴克初夏新品的細膩風味。甜點選擇上，星巴克2025夏季新品也不馬虎。「藍莓三重奏起司蛋糕」以三層藍莓乳酪及餅乾塔皮堆疊出漸層口感，搭配細緻藍莓香氣，成為夏日午茶時光的好搭檔。「草莓流芯輕乳蛋糕」則以輕盈乳酪蛋糕搭配草莓慕斯與流芯果醬，再撒上草莓白巧克力脆片，口感層次豐富，是夏日甜點控必嚐的夢幻系選擇。星巴克甜點系列一向與咖啡相得益彰，今年夏天也成為IG熱門打卡的焦點。在2025年星巴克初夏新品之外，星巴克也趁勢推出「星巴克祈願月」限定活動，帶來結合在地文化的限量祈願磁鐵。4月2日起於全台星巴克門市，消費滿580元或購買星巴克飲料券，即可獲得「祈願祝福磁鐵」乙個，分別有財神爺、月老、關公與媽祖四款設計，象徵財運、愛情、事業與健康。磁鐵以盲盒形式限量贈送，收藏樂趣十足。若單筆購買兩本星巴克飲料券，更可直接獲得三款磁鐵，還可加價換購額外磁鐵。2025年星巴克祈願月活動不僅帶來優惠，更以祈願文化融入夏季日常，成為顧客最期待的期間限定企劃。星巴克2025年也將夏季新品概念延伸至商品周邊，推出復古Y2K像素風的「Bearista熊冒險系列」。周邊商品結合像素畫與咖啡元素，設計成闖關冒險概念，推出多款杯款與生活雜貨，搭配夏日流行的繽紛色彩，營造專屬於星巴克夏季新品的歡樂氛圍。同時，配合台中國際動漫節，推出漫畫風格系列，包括「星情時光馬克杯」、「波卡圓點針織背心提袋」與「星情時光隨行卡」等多款限定商品，帶來滿滿話題。不只如此，星巴克2025年也同步上市多款夏季包袋新品，以女神Logo為設計核心，融合仿草編、丹寧、棉麻材質，包含「女神仿草編織小提袋」、「女神拼接仿棉麻提袋」等多款新品。星巴克夏季周邊商品，簡約中帶有夏日氛圍，成為咖啡迷不可錯過的收藏亮點。在祈願月期間，星巴克也推薦祈願系餐點，「福吉茶那堤」以烘焙香氣濃厚的日本焙茶結合蒸煮牛奶，覆上細緻奶泡，喝下便彷彿收下滿滿福氣。「花生可可杏仁捲」則以酥脆捲心餅包裹在地花生醬，外層裹上杏仁角與香甜可可，入口即是幸福的甜蜜滋味。星巴克邀請所有顧客在這個充滿期待與祝福的初夏，與好友一同舉杯品嚐，一同迎接屬於自己的小確幸。

星巴克2025初夏新品上市時間

上市日期：2025年4月2日 全台星巴克門市同步上市

限定新品：

奶油餅乾風味奶霜星冰樂

薄荷巧克力風味奶霜星冰樂

芒果火龍果檸檬星沁爽（回歸）

芒果火龍果椰奶星沁爽（回歸）

辣炒牛肉起司長堡

里肌起司三明治

藍莓三重奏起司蛋糕

草莓流芯輕乳蛋糕



星巴克2025祈願月滿額贈

活動日期：2025年4月2日起至全台門市」

活動內容：

1、單筆消費滿580元或購買「星巴克飲料券」1本

2、贈送「星巴克祈願祝福磁鐵」1個（盲盒隨機，共4款，數量有限，送完為止）

磁鐵款式：財神爺（祈求財運）、月老（祈求愛情）、關公（祈求事業）、媽祖（祈求健康）



星巴克2025飲料券加碼優惠

購買「星巴克飲料券」2本（共1,350元），直接贈送「祈願祝福磁鐵」3個，可用99元加購第4款磁鐵（可集滿全套），購買飲料券再贈「好友分享券」1張



星巴克祈願月期間限定推薦

祈願飲品：「福吉茶那堤」，以烘焙日本焙茶搭配蒸煮牛奶與綿密奶泡，象徵「福氣滿滿」

祈願甜點：「花生可可杏仁捲」，以在地花生醬內餡、杏仁角與可可外層，象徵「好事發生」



台中國際動漫節限定商品（4月2日起台中及部分門市販售）

星情時光馬克杯

波卡圓點針織背心提袋

星情時光隨行卡

有咖啡就不能錯過買星巴克買一送一的優惠