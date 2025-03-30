搶優惠真的就是不能錯過任何優惠訊息！foodpanda外送平台為了搶攻大巨蛋職棒開季優惠，特別在大巨蛋推出限定優惠，同時活動期間不僅限時提供全季最低55折起，更有指定餐廳每週四不限次數現折120元的超殺優惠，成為觀賽期間最強美食助攻。



▲foodpanda 邀請 pandapro 進場進場，享受專人送餐到席獻上「foodpanda x 中信兄弟 必勝飽盒」/ foodpanda提供、WalkerLand窩客島整理



其中，最大熱門就是星巴克從4月1日起至4月30日，每週二透過foodpanda APP下訂指定專區滿額即享現折70元，同時於4月1日當天，外送下訂特大杯巧克力可可碎片星冰樂或特大杯特選冰那堤，還可享二杯5折優惠。除了咖啡控能輕鬆入手折扣，漢堡王、肯德基、必勝客、達美樂等品牌也同步加入應援行列。



▲星巴克享二杯5折優惠 / WalkerLand窩客島編輯 鄭雅之 拍攝

漢堡王於活動期間推出多項限時優惠，包括每週一指定雙人套餐享5折，指定餐點如海陸雙人澎湃餐、牛雞雙人澎湃餐等均可參與，且自4月1日至4月30日，每週四下訂漢堡王滿400元即可現折120元，且無使用次數限制。漢堡王另有多組短期優惠，如安格斯雙人滿足餐、雙起士牛堡輕巧餐、美式花生雙層脆雞堡雞薯餐皆享75折或8折起，讓粉絲每週都能享受不同折扣驚喜。▲中信人氣啦啦隊女神邊荷律、短今，在開幕賽前搶先體驗 pandapro 的送餐服務/ foodpanda提供、WalkerLand窩客島整理肯德基同步推出週四滿額現折120元優惠，另外至4月11日止，下訂指定派對分享餐最低66折起，無論家庭聚會或球賽應援都能用最划算的價格輕鬆開吃。必勝客則祭出麻糬酥買一送一109元，以及起司肉醬薯瓣加購20元，熱門副食直接升級。達美樂則有熔岩可可馬芬組合69折起，讓甜點控輕鬆滿足。此外，即日起至4月30日，每週四於foodpanda下訂指定品牌，包括藝奇、陶板屋、向辣、莆田、丰禾、原燒、石二鍋、12mini、品田牧場、樂雅樂、樂利義大利麵、餡老滿、蜜可頌等，滿400元可現折120元，同時不限使用次數，真正成為平日最划算的點餐日。除此之外，持有foodpanda聯名卡的用戶只要於3月30日前，到大巨蛋外帶自取滿199元輸入優惠碼「聯名卡挺兄弟」，即可獲得7折優惠，還可與APP內的79折優惠碼疊加使用，輕鬆下殺至55折起。即便不在球場，球迷也能在家透過foodpanda下訂，滿399元輸入優惠碼「美食助攻兄弟」，立即享有85折美食折扣。還有整個四月更有週四專屬的「週四就4省」活動，指定品牌如必勝客、すき家、拉亞漢堡滿300元現折90元，KitchenNow指定品牌滿400元現折80元，優惠期間無使用次數限制，讓球迷不論觀戰或日常外送都能實現荷包小確幸。▲foodpanda 首度勇闖大巨蛋，攜手中信兄弟全面升級「外帶自取」服務範圍，橫跨整個賽季推出限時 79 折優惠/ foodpanda提供、WalkerLand窩客島整理

foodpanda外送最低55折 指定商品買一送一 優惠搶先看

foodpanda全平台

活動期間：即日起至4月11日

活動內容：美食外送下訂指定餐廳滿399元輸入優惠碼「美食助攻兄弟」享85折優惠每人限用1次



星巴克「週二星享日」現折70元

活動期間：4月1日至4月30日

活動內容：每週二外送下訂指定專區滿額輸入優惠碼「週二星享日」現折70元



星巴克二杯5折

活動期間：4月1日

活動內容：外送指定品項「特大杯巧克力可可碎片星冰樂」、「特大杯特選冰那堤」二杯5折



漢堡王5折

活動期間：4月1日至4月30日

活動內容：每週一外送下訂「海陸雙人澎湃餐」、「牛雞雙人澎湃餐」享5折



麥當勞「中薯」第二件5折

活動期間：即日起至4月22日

活動內容：外送下訂「中薯」第二件5折



漢堡王「安格斯雙人滿足餐」享75折

活動期間：4月2日至4月15日

活動內容：外送下訂「安格斯雙人滿足餐」享75折



漢堡王「美式花生雙層脆雞堡雞薯餐」享75折

活動期間：4月16日至4月29日

活動內容：外送下訂「美式花生雙層脆雞堡雞薯餐」享75折



漢堡王「花生培根牛肉堡輕巧餐」享8折

活動期間：即日起至4月8日

活動內容：外送下訂「花生培根牛肉堡輕巧餐」享8折



漢堡王「雙起士牛堡輕巧餐」享8折

活動期間：4月9日至4月22日

活動內容：外送下訂「雙起士牛堡輕巧餐」享8折



漢堡王「BBQ牛堡輕巧餐」享8折

活動期間：4月23日至5月6日

活動內容：外送下訂「BBQ牛堡輕巧餐」享8折



必勝客「麻糬酥」買一送一109元

活動期間：即日起至售完為止

活動內容：外送下訂「麻糬酥」買一送一109元「起司肉醬薯瓣」加價購20元



肯德基派對分享餐享66折起

活動期間：即日起至4月11日

活動內容：外送下訂指定精選派對分享餐享66折起



達美樂「熔岩可可馬芬獨家組合」享69折起

活動期間：即日起至4月30日

活動內容：外送下訂「熔岩可可馬芬獨家組合」享69折起



漢堡王訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



肯德基訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



藝奇、陶板屋、向辣、莆田、丰禾、原燒、金咕、石二鍋、12mini、品田牧場

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



樂雅樂下訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



樂利義大利麵下訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



餡老滿下訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



蜜可頌下訂滿400元現折120元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折120元無使用次數限制



必勝客下訂滿300元現折90元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿300元現折90元無使用次數限制



すき家下訂滿300元現折90元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿300元現折90元無使用次數限制



拉亞漢堡下訂滿300元現折90元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿300元現折90元無使用次數限制



KitchenNow下訂滿400元現折80元無使用次數限制

活動期間：4月1日至4月30日每週四

活動內容：外送下訂滿400元現折80元無使用次數限制



foodpanda聯名卡滿199元輸入優惠碼「聯名卡挺兄弟」享7折每人限用1次

活動期間：即日起至3月30日

活動內容：大巨蛋外帶自取指定店家滿199元輸入優惠碼「聯名卡挺兄弟」享7折每人限用1次

看球賽這吃樣吃大巨蛋美食才有味道