新北市微笑山線再添新風景，觀音巖步道正式完工並開放迎賓。這條承載自然與文化記憶的步道，這回以生態式工法全面整建，不僅修繕了原有步道設施，還規劃串聯多條環山小徑，並設置淺水自然水塘，為平溪地區營造一處結合生態、休憩與歷史的生態教育場域。全新步道保留舊有風貌，又多了滿滿的自然生命力，白天能見翠綠環繞，夜晚更有機會與螢火蟲邂逅，成為新北市不可錯過的生態旅遊新景點。



▲「平安鐘」，其原名為「警報鐘亭」，有著空襲記憶流傳，警報鐘聲在歷史演變下，在當地有了傳遞平安意涵存在 / 新北市政府觀光旅遊提供、WalkerLand窩客島整理



此次工程特別結合自然生態與歷史人文，以「工程與自然共融」為目標，完整改善步道鋪面與動線，讓步道不僅好走，也能與周邊山林自然融合。沿途設置多個休憩平台與觀景亭，讓旅人們在散步或健行的過程中，能自在停留，補給體力，同時欣賞平溪山區的秀麗景色。步道中更精心設置潛力眺望點，為旅人留下深刻的旅遊記憶。



▲新北市推動「工程與自然共融及文化」的重要成果，透過工程手段重整與修築，整合步道動線 / 新北市政府觀光旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

觀音巖步道最動人的亮點之一，就是螢火蟲友善的生態水塘。透過砌石駁坎與自然生態工法，讓原本的低窪池體變身多孔隙的自然棲地，不只水塘能支撐水中生物繁衍，步道沿途也種植大量適生的水岸植物與喬木，調整透光度，創造適合螢火蟲、鳥類及各式小動物棲息的空間。當夜幕降臨，水塘間的點點螢光與天燈升起的柔光相映，讓平溪夜晚多了一份浪漫與靜謐。▲為重現螢火蟲棲地，利用既有低窪池體，提供生長空間 / 新北市政府觀光旅遊提供、WalkerLand窩客島整理除了豐富的自然景觀，觀音巖步道沿線也藏著動人的歷史記憶。日治時期所建的「昭和橋」，至今仍靜靜佇立於水塘邊，是平溪珍貴的歷史文化資產。橋旁更可順遊「平安鐘」，原為空襲時期的「警報鐘亭」，經歷時光轉變，如今成了居民與旅人祈求平安的象徵。站在步道的眺望平台，古橋與山林交織的景致令人沉醉，也讓每位走入此地的遊客，都能感受到歷史與自然的溫柔對話。走訪觀音巖步道，不妨順道從平溪老街出發，沿著老街古色古香的街道漫步，感受百年小鎮的純樸風情。別忘了拍下擁有百年歷史的「台灣最老郵筒」，留下珍貴紀念。接著沿步道前往觀音巖，一邊感受生態步道帶來的靜謐與舒適，一邊探索防空洞遺跡，深入了解戰爭時代的歷史印記。最後，傍晚時分回到老街，與家人朋友一起體驗放天燈活動，將願望隨著天燈飛向夜空，為旅程劃下最溫暖的句點。▲觀音巖步道的整修與生態復育及歷史結合，是推動永續發展的重要成果 / 新北市政府觀光旅遊提供、WalkerLand窩客島整理

新北觀音巖步道亮點搶先看

1、步道全面整建，採生態式工法，友善環境且結合休憩設施

2、新設「淺水自然水塘」，打造螢火蟲友善棲地與生態教育場域

3、完整串聯環山步道系統，新增休憩亭與觀景平台

4、復育螢火蟲棲息空間，水塘與植栽共同營造夜間「螢光」美景

5、重現日治時期「昭和橋」與「平安鐘」歷史場景，體驗文化人文底蘊

6、沿途設置潛力眺望點，觀景、拍照、休憩皆便利

7、可串聯「平溪老街」、「百年老郵筒」、「防空洞」等經典景點

8、可安排平溪一日遊，享受自然、生態、歷史、祈福與天燈體驗

9、適合親子、情侶、登山健行族群，全齡旅遊新亮點

10、夜間更可感受「螢光」「星光」「天燈光」交織的浪漫氛圍

新北親子旅遊可以有更多選擇，讓小朋友玩到不想回家