樂高侏羅紀公園恐龍！誰說只有小朋友買玩具，大人的玩具也超欠買，樂高這次推出「恐龍化石：暴龍」全新盒組，不只神還原「侏羅紀公園」裡面的暴龍骨架，而且精細到每一根骨頭都能擺出動態姿勢，其中恐龍的頭部、下顎、手臂和尾巴還可以動，就是專屬恐龍迷的夢幻收藏。



▲樂高「恐龍化石：暴龍」神還原侏羅紀公園恐龍模型，兒童節必買大人的玩具 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲恐龍迷必收藏，樂高「恐龍化石：暴龍」神還原侏羅紀公園恐龍模型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

樂高「恐龍化石：暴龍」

這款樂高盒組「恐龍化石：暴龍」總共有3,145片零件，拼組完成後的暴龍骨架高度超過33公分，並搭配專屬展示底座與資訊牌，讓整體更具收藏價值。盒組還內有「侏羅紀公園」經典角色艾麗賽特勒、亞倫葛蘭人偶，還有專屬的恐龍資訊牌，神還原「侏羅紀公園」電影中場景。▲侏羅紀公園恐龍樂高模型「恐龍化石：暴龍」，多達3,145片零件、高度達33公分 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高「恐龍化石：暴龍」組合包含侏羅紀公園經典角色與恐龍資訊牌 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，這款拼砌組不只是簡單的積木，還有許多隱藏版亮點。這隻恐龍頭部可以輕微轉動、下顎可以張開、還有靈活的小手臂，甚至脊椎連接尾巴還可以擺動，增加收藏的互動性。此外還有隱藏版小彩蛋「琥珀」化石，以及石頭夾縫間的「侏羅紀公園」標誌，都讓恐龍迷大呼細節滿分。▲樂高「恐龍化石：暴龍」神還原侏羅紀公園恐龍模型，多個關節可動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲樂高「恐龍化石：暴龍」侏羅紀公園恐龍模型，隱藏版小彩蛋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：即日起上市

販售通路：樂高授權專賣店

售價：9,199元



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