位在信義區四四南村的好丘信義店，是許多旅人與在地人熟悉的溫暖角落。四四南村作為台北第一個眷村，承載著數十年來無數軍民家庭的生活故事與飲食記憶，好丘也從這些深刻的情感出發，長年以眷村文化為靈魂，將生活智慧與樸實的手作精神融入料理之中。這一次，好丘信義店重拾眷村經典風味，推出兩款全新暖心麵食，分別是半筋半肉番茄牛肉麵與元盅雞湯麵，用一碗有故事的麵，讓食客在城市一隅找回家的味道。



▲半筋半肉牛肉麵 元盅雞湯麵！好丘信義店全新眷村菜單，麵食控搶先看 / 好丘信義店提供、WalkerLand窩客島整理



▲牛肉部分精選黃金比例的牛腱與牛筋，燉煮至牛腱緊實不柴，牛筋柔軟Q彈且富含膠質，與手工刀削麵搭配後，吸附湯汁的麵條入口彈牙，令人滿意 / 好丘信義店提供、WalkerLand窩客島整理

走進好丘信義店，總能感受到與信義區商業氛圍截然不同的慢步調，許多登上象山的旅人，或是在信義區逛街散步的遊客，都習慣在好丘坐下，品嚐一碗能安撫身心的好味道。這次全新登場的半筋半肉番茄牛肉麵，份量大方，端上桌時讓人食指大動。主廚團隊以牛骨與牛腩細火慢燉，再加入新鮮番茄、紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜，搭配多種辛香料熬煮出酸甜爽口的牛肉湯頭。更特別的是，湯底以豆瓣醬與醬油細細調味，香氣濃郁而不油膩，湯頭層次豐富，讓人一口接一口。牛肉部分精選黃金比例的牛腱與牛筋，燉煮至牛腱緊實不柴，牛筋柔軟Q彈且富含膠質，與手工刀削麵搭配後，吸附湯汁的麵條入口彈牙，令人滿意。▲主廚團隊以牛骨與牛腩細火慢燉，再加入新鮮番茄、紅蘿蔔、洋蔥等蔬菜，搭配多種辛香料熬煮出酸甜爽口的牛肉湯頭 / 好丘信義店提供、WalkerLand窩客島整理喜歡暖身暖心風味的食客，也絕不能錯過元盅雞湯麵。這碗湯麵以眷村媽媽的慢燉雞湯為靈感，湯頭選用老母雞、雞骨、日本大蔥、老薑與洋蔥慢火細燉六小時以上，最終呈現自然金黃的湯色，入口後甘甜醇厚，帶有溫柔的滋味。大塊鮮嫩的雞腿肉與香菇、娃娃菜共同燉煮，與刀削麵相伴，每一口都能感受到樸實卻細膩的家常風味。好丘特別將這兩款麵食做成大碗份量，不論是健行後補充能量，或是在信義區尋找一碗能溫暖心靈的料理，都是絕佳的選擇。

除了全新登場的兩款麵食，好丘信義店同時持續供應多道經典眷村料理，包含檸香松露舒肥雞、茄汁福圓燉牛腱、手工白菜獅子頭與秘製麻婆豆腐，每道菜都融合了眷村媽媽的手藝與主廚的巧思，從口味到擺盤都讓人感受到熟悉又新鮮的雙重感受。好丘希望透過每一道菜，傳遞「Well Being 好好過」的品牌精神，讓每位來到這裡的食客不僅吃得飽、吃得巧，更能吃進心裡的溫度。並且，​​​​​​​好丘信義店也同步推出加麵優惠，凡點選任一湯麵，只需加五元就能升級加麵，讓愛吃麵的饕客或運動後食量大增的旅人都能輕鬆享受加量不加價的滿足感。



▲這碗湯麵以眷村媽媽的慢燉雞湯為靈感，湯頭選用老母雞、雞骨、日本大蔥、老薑與洋蔥慢火細燉六小時以上 / 好丘信義店提供、WalkerLand窩客島整理

好丘信義店 眷村菜單新品列表

半筋半肉番茄牛肉麵每份325元

特色：

以牛骨與牛腩長時間慢燉，加入當季番茄、紅蘿蔔、洋蔥與辛香料，湯頭酸甜濃郁，搭配豆瓣醬與醬油調味，風味層次分明。主菜選用黃金比例牛腱與牛筋，肉質扎實不柴、膠質豐厚滑嫩，配上刀削麵吸附湯汁，口感彈牙飽滿。



元盅雞湯麵每份285元

特色：

以眷村媽媽慢燉雞湯為靈感，湯頭使用老母雞、雞骨、日本大蔥、老薑、洋蔥細火熬煮六小時以上，湯色金黃，甘醇溫潤。搭配大塊鮮嫩雞腿肉、香菇與娃娃菜，配合刀削麵，呈現暖身暖心的清補滋味。



上市優惠

活動期間內，凡點任一湯麵品項，可享「加麵只要5元」優惠。

對於麵食控來說，不論是牛肉麵、雞湯麵，能有一口湯一口麵就是幸福

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