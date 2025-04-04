說到板橋最具人氣的高空景觀餐廳，「Asia49亞洲料理及酒廊」絕對榜上有名。位在新北第一高樓百揚大樓49樓的Asia49，長年以高空花園美景與精緻料理吸引上班族與饕客，近期更為平日午餐時段帶來全新驚喜。自4月7日起，週一至週五限定推出「港味茶餐廳」午間新菜單，結合超值六折優惠，讓人輕鬆享用道地港式料理與豐富套餐。





這次「港味茶餐廳」重點就是用最實惠的價格，帶來道地的港式好味。經驗豐富的廚師團隊將鑊氣與火候發揮得淋漓盡致，呈現多款經典主餐。像是薑蔥生蠔撈麵、乾炒牛河、豬扒撈丁、葡式魚丸粉、生滾皮蛋瘦肉粥，每一道都是港式茶餐廳的代表菜色，口感飽滿、香氣四溢。若想搭配港式熱炒，避風塘炒鮮魷、金沙杏鮑菇、彩椒咕咾肉等選擇豐富，上桌速度快，午休時間也能安心品嚐熱呼呼的好味道。單點價格從138元至288元不等，無論是小資族或是多人聚餐都能輕鬆負擔。



除了主餐，Asia49的港點與甜品更是亮點之一。人氣港點包含臘腸糯米雞、燒賣、叉燒包、鹹水角、蘿蔔糕、豉汁排骨、老乾媽鳳爪，從蒸、炸、煎通通應有盡有。甜品更是道地必嚐，像是冰火菠蘿油、花生西多士、葡式蛋塔、馬蹄條、蜂蜜龜苓膏等，帶來濃郁又純正的港式風味。無論搭配鴛鴦奶茶或鹹檸檬紅茶，每一口都充滿香港老茶樓的熟悉感。



Asia49「港味茶餐廳」期間限定

此外，Asia49這次針對午間用餐推出超值套餐組合。以最受歡迎的「A套餐」為例，包含任選一款粥粉麵飯，再加上主廚每日例湯與120元內的飲品，原價最高可達601元，現在只要360元，相當於六折優惠。這樣的高CP值組合，不僅實惠，還能一次品嚐主食、湯品與飲料，最適合附近上班族或想找高空景觀餐廳午餐的朋友。

活動時間：2025年4月7日起，平日週一至週五，午餐時段11:30－14:30

內容：Asia49午間變身港式茶餐廳，提供全系列港式料理

優惠：全品項最低6折起，適用於港點、粥粉麵飯、熱炒、甜品、飲品

備註：假日不適用



A套餐優惠

內容：任選粥粉麵飯1款＋主廚例湯＋120元內飲品

原價：最高601元

優惠價：特價360元，直接6折

推薦對象：上班族、小資族、喜愛高CP值組合者



港式單點午餐

內容：提供薑蔥生蠔撈麵、乾炒牛河、葡式魚丸粉、避風塘炒鮮魷、彩椒咕咾肉等經典港式料理

價格：單點價格138元起，最高288元

特色：現點現做、上餐快速、鑊氣十足

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