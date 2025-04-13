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隱藏版大甲咖啡廳！離鎮瀾宮不遠的老宅咖啡廳 程安。滾滾咖啡，專業手沖咖啡配甜點。

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2025-04-13 09:06:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

隱藏版大甲咖啡廳！「程安。滾滾咖啡」離大甲車站不遠，但不像芋泥包、地瓜球、脆皮肉丸等大甲小吃位於熱鬧非凡的大甲鎮瀾宮附近，咖啡香靜靜瀰漫在龍潭路上的老宅中，若非咖啡迷特意循途而行，很容易錯過這間寧靜又舒適的老宅咖啡廳。

▲大甲咖啡廳推薦程安。滾滾咖啡，藏在龍潭路上的老宅咖啡廳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲程安。滾滾咖啡老闆夫婦專業又親切接待每一名客人/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



2014年創立的「程安。滾滾咖啡」，最初咖啡廳開設在順天路上，由於原本租給他人的老宅於2017年租約到期，索性決定搬遷至現址；兩層樓的老宅咖啡廳空間，氛圍溫馨搭配懷舊風沙發座椅，令人彷彿置身好友家般愜意，每個人都能在「程安。滾滾咖啡」輕鬆自在喝杯咖啡、度過下午茶時光。

▲程安。滾滾咖啡空間舒適，令人猶如至好友家作客/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲程安。滾滾咖啡一樓另一側座位區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


「程安。滾滾咖啡」老闆夫婦倆十餘年來親切接待每一位客人，加上專業的手沖咖啡與甜點，累積了眾多熟客，也有不少咖啡迷慕名而來；此外，「程安。滾滾咖啡」也積極與地方藝文團體合作，不時會舉辦美術、永生花DIY、外語課程等活動，對大甲居民來說，不僅是一家專業的咖啡廳，同時亦是能和志同道合之人藝文交流、情感共鳴的美好場域。

▲程安。滾滾咖啡特別推薦手沖咖啡，風味多元/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

 


程安。滾滾咖啡 店家資訊

營業時間：13:30~19:00
地址：台中市大甲區437龍潭路65-1號
電話：04 2680 1423

大甲老宅咖啡廳喝完下午茶 開吃大甲鎮瀾宮美食

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程安。滾滾咖啡

phone04-2680-1423
place台中市大甲區龍潭路65-1號
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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