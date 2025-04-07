在餐桌上感受森林氣息的那一刻，你會明白料理不只是藝術，更是一場關於自然、文化與傳承的對話。來自法國奧弗涅山區、擁有米其林三星榮耀與「菇神」美譽的傳奇名廚芮吉斯．馬康，即將於2025年5月首度來台，攜手台北亞都麗緻大飯店旗下的巴黎廳 1930 x 高山英紀主廚，共同獻上一場極致風味與精神並重的限量饗宴。



▲法國菇神來台！芮吉斯馬康 x 高山英紀主廚限量晚宴三日限定每位36,000起 / 巴黎廳1930 x 高山英紀提供、WalkerLand窩客島整理



馬康主廚將於5/21-5/23親自現身台北，不僅帶來融合法式料理精髓與自然風土的餐桌創作，更將在大師論壇中分享他數十年來的料理哲學與教育經驗。從山林蕈菇的運用，到節能減碳的餐廳經營模式，他的每一道料理都是一場與大地對話的旅程。這場晚宴與論壇，不僅是味蕾的探索，更是一次深刻理解餐飲永續與 Fine Dining 未來發展的難得機會。



芮吉斯．馬康的料理精神深植於他成長的奧弗涅山區。這片山林所孕育的不只是自然野菇，更滋養了他對料理的敏銳與尊重。他的家族世代經營的餐廳座落在聖博內勒弗魯瓦這座寧靜小鎮，而他本人則將這個原本鮮為人知的地方，轉化為世界饕客心中的夢幻美食聖地。以菇為靈魂，結合山林裡的氣息與土地的滋味，他讓料理不只是端上餐桌的美食，更是一種文化的傳遞與地域的記憶。



在他的餐廳中，每一口都蘊含深厚的土地溫度與法式烹飪的優雅。而他對於永續的實踐，也不僅止於選材。他致力於減少廚餘、推動節能設計，甚至創建永續餐飲的典範，成為米其林綠星的代表人物。此次與高山英紀主廚合演的傳承晚宴，不只是美味的展現，更是師徒之間對於理念與技藝的對話，是來自山野的味覺傳承，也是對未來餐飲的一份回應。



▲芮吉斯．馬康的料理精神深植於他成長的奧弗涅山區。這片山林所孕育的不只是自然野菇，更滋養了他對料理的敏銳與尊重 / 巴黎廳1930 x 高山英紀提供、WalkerLand窩客島整理

除了對食材的極致講究與風味的獨到掌握，馬康主廚的另一項重要身分，則是餐飲教育的推動者。他長年參與法國餐飲學徒制度改革，並與多所頂尖廚藝學校合作，親身培養出多位國際級料理人才。他的兒子保羅．馬康更在2025年獲得 Bocuse d'Or 金牌，為父子二人共同譜下法式料理的傳奇篇章。這份對教育與傳承的投入，也將在大師論壇中完整呈現，帶領台灣廚藝界與餐飲愛好者深入了解世界級廚師背後的思想與遠見。這場國際級的饗宴與論壇，不只是讓人期待味蕾的驚艷，更是一次理解飲食背後文化與信念的機會。從山野走入米其林殿堂，從料理講述永續精神，芮吉斯．馬康主廚此行無疑為台灣餐飲界注入全新靈感。巴黎廳 1930 x 高山英紀也以實際行動，呈現 Fine Dining 的更多可能，讓每一道料理都成為對自然的致敬，對未來的回應。▲從山野走入米其林殿堂，從料理講述永續精神，芮吉斯．馬康主廚此行無疑為台灣餐飲界注入全新靈感 / 巴黎廳1930 x 高山英紀提供、WalkerLand窩客島整理

芮吉斯馬康 x 高山英紀主廚傳承晚宴

日期：2025年5月21日（三）、5月22日（四）

地點：巴黎廳1930 x 高山英紀

費用：每位 NT$36,000 + 10%（含 Wine Pairing）

訂位洽詢專線：02-2597-1234 台北亞都麗緻大飯店 轉 巴黎廳1930 x 高山英紀

大師論壇 從山野到米其林：Marcon主廚的料理藝術與人才培育哲學

日期：2025年5月23日（五）

地點：台北亞都麗緻大飯店

費用：每位 NT$3,900（含主廚著作《水果料理百科》中文版）

報名連結：https://reurl.cc/qG5k3D

料理來自於主廚們對於食物的熱愛，能品嚐到美味的料理是每一位美食家最大幸福