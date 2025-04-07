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大阪新地標Time Out Market來了，集結關西頂級名廚，奈良和牛與京都甜點。

大阪 大阪美食 大阪旅遊 新開店 more
2025-04-07 07:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社タイムアウトマーケット大阪
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特派員 Trish

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亞洲首家Time Out Market大阪在「Grand Green大阪」南館盛大開幕，占地超過3,000平方公尺的美食文化市集，匯集了17家餐廳和2家酒吧，想品嚐關西頂級主廚的極致料理來這裡就對了。
▲亞洲首家Time Out Market大阪在「Grand Green大阪」南館盛大開幕。
▲亞洲首家Time Out Market大阪在「Grand Green大阪」南館盛大開幕。
 

奈良名店「#說到肉就想到松田」

奈良當紅和牛店進軍大阪！店內嚴選神戶牛和奈良大和牛等頂級黑毛和牛，提供肉壽司、壽喜燒、牛排以及和牛菲力炸豬排三明治等豪華又平易近人的料理。
▲店內嚴選神戶牛和奈良大和牛等頂級黑毛和牛。
▲店內嚴選神戶牛和奈良大和牛等頂級黑毛和牛。



 

Mel Coffee Roasters

位於大阪新町的人氣精品咖啡店也將進駐！店內咖啡豆來自肯亞和衣索比亞等產地，會根據季節和濕度進行烘焙，由咖啡師精心調配沖泡。菜單包括滴濾咖啡、單一產區花香濃郁的藝妓拿鐵等，也會販售新鮮烘焙的咖啡豆。
▲店內使用來自肯亞和衣索比亞等地的咖啡豆。
▲店內使用來自肯亞和衣索比亞等地的咖啡豆。

 

京都祇園「祇園徳屋」

京都祇園花見小路的知名甜品店首次進軍大阪！店內將提供使用頂級抹茶與自製紅豆的「特上抹茶宇治金時」等京都風刨冰。

▲頂級抹茶與自製紅豆的「特上抹茶宇治金時」京都風刨冰非常有人氣。

 

Ayamu屋

大阪首家獲得米其林燒鳥星級評價的「Ayamu屋」將以全新型態登場。店內菜單包括唐揚雞、炸雞三明治等家常料理，適合想要品嚐道地日本味的人。

▲新型態的居酒屋被打造的很時髦。

 

情熱烏龍 讃州

大阪烏龍麵迷心中的經典店舖重出江湖！菜單以使用日本產牛肉的肉烏龍麵為主，還有當季食材製作的各式天婦羅。

▲大阪烏龍麵迷心中的經典店舖重出江湖！



 

喜多郎壽司

特色是飯粒較小、方便入口的壽司店。使用來自日本各地市場的新鮮魚貨，將由充滿活力的壽司師傅即時料理。除了壽司，還有搭配酒精飲料的季節小菜。

▲整個壽司和米粒都改良道較小，方便可人入口，超貼心。

 

渡邊咖喱

2016年在大阪堂島創業的咖哩店。店內將鯛魚和雞肉的和風高湯，與斯里蘭卡香料結合，依此調和成獨特咖哩。招牌菜包括「雞肉咖哩」、混合雞肉與羊肉的「元祖渡邊咖哩」，以及配上厚實炸豬排的「香料炸豬排咖哩」等。

▲將鯛魚和雞肉的和風高湯，與斯里蘭卡香料結合，依此調和成獨特咖哩。



 

kushiage010

kushiage010是連續獲得米其林「必比登推介」的創意串炸店。菜單有串炸拼盤套餐和各式創新串炸單點，你可以探索大阪串炸文化的新世界。

▲米其林必比登等級的串炸有機會一定要嚐嚐看。

 

無尾熊食堂

位於天神橋筋六丁目的人氣店鋪終於搬到市集！堅持使用黑豬肉、和牛筋肉等優質食材，搭配大量蔬菜製作，想要品嚐大阪燒和鐵板料理就來這家。招牌菜有「黑豬肉炒麵」和「豬肉蛋捲」等，當然還有章魚燒。



 

Seiichiro,NISHIZONO

Seiichiro,NISHIZONO是2014年創立於大阪的甜點店。在Time Out Market大阪將開設特色聖代專門店，運用花卉、香草、香料和日式食材，通過主廚獨特視角呈現日本的四季風情。

▲大阪超人氣甜點店，主廚大發創意讓品嚐甜點同時也有視覺享受。

這座匯集關西頂級美食的全新市集，無疑將成為2025年大阪最受矚目的美食天堂，快將這個嶄新的美食勝地加入你的大阪旅遊清單吧！

 

Time Out Market大阪

營業時間：11：00～23：00（最後點餐時間 22：30）
地址：大阪府大阪市北區大深町5-54 南館 地下1樓
交通方式：Grand Green大阪 南館 地下1樓 Time Out Market大阪

 

大阪全新人氣美食名店還有這些

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