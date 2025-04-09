三麗鷗鐵粉萌起來！這次7-11全新快閃登場「HUNTER x三麗鷗」聯名活動，把超可愛Hello Kitty、KUROMI穿上帥翻的HUNTER英倫雨靴，推出超過20款限量周邊小物，最低只要199元就能入手。這波周邊同步在4月16日準時開搶，不管是三麗鷗鐵粉、還是喜歡HUNTER的時尚控，通通要準時衝。



▲7-11新集點HUNTER x三麗鷗聯名推出20款周邊小物，4/16起最低199元入手 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11 HUNTER x三麗鷗聯名小物，7-11集點送 快閃購 以及門市現場開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-ELEVEN全店精品 HUNTER x三麗鷗首度跨界聯名 活動方式

這次7-ELEVEN找來三麗鷗超人氣角色Hello Kitty、KUROMI，攜手英國百年雨具品牌HUNTER首度跨界聯名，把經典雨鞋、雨衣重新翻玩出，以療癒又時尚的設計風格推出多達20款周邊小物。其中必搶超可愛「立體公仔鑰匙圈」共6款隨機發售，4/16起直接在7-11門市現貨開抽。此外還有「雨鞋造型零錢包」，把HUNTER雨鞋縮小後結合Hello Kitty、KUROMI的大頭造型，整個萌到不行。另一款「立體公仔路燈手機座」，公仔造型搭配小夜燈，不論放辦公桌、放床頭都很適合。▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦立體公仔路燈手機座 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦立體公仔鑰匙圈6款盲抽 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只有可愛公仔，7-ELEVEN這次也特別為粉絲準備出遊必備的實用小物，像是HUNTER風格的防潑水「雙肩後背包、兩用隨身包、時尚風雨衣、雙面漁夫帽」，通通都搭上Hello Kitty與KUROMI的限定設計，打造時尚可愛的穿搭配件。此外還有「20吋行李箱、立體公仔保溫杯」，旅行必備小物一定要收。▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦收納包與配件小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦20吋行李箱與束帶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝7-ELEVEN這波聯名還有夢幻居家小物系列，包含超可愛收藏「30公分搪膠存錢筒」，以及寢具系列「天絲涼被、天絲床包」等實用家居小物。3C小物也推出全新「藍牙耳機、無線鍵盤、藍牙滑鼠」等HUNTER x三麗鷗聯名圖案，另外還有鎮金店推出的三麗鷗純金串珠，把Hello Kitty化身粉嫩水蜜桃、KUROMI搭配酷甜櫻桃，讓粉絲一次擁有最萌的黃金陣容。▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦30公分搪膠存錢筒 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11 x HUNTER x三麗鷗聯名小物，必買推薦3C小物 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

門市現貨當筆加價購

活動日期：2025年4月16日(三) 00:00起至2025年5月31日(日)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。

商品介紹：

限量立體公仔鑰匙圈(門市現貨，款式隨機)：199元/個



快閃購

活動日期：2025年4月16日(三) 15:00起至2025年5月18日(日)24：00止。

活動辦法：活動期間到門市櫃檯直接結帳預購。若有異動依照官網公告為準。



集點加價購

活動時間：2025年 5月19日(一) 15:00起至2025年5月31日(六)24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN全店精品 HUNTER x三麗鷗 推薦小物

限量30公分搪膠存錢筒：999元

限量立體公仔路燈手機座：499元

限量雨鞋造型零錢包：299元

限量雙面漁夫帽：499元

限量立體公仔保溫杯：499元

限量雙肩後背包：999元

限量兩用隨身包：499元

限量20吋行李箱：1699元

限量密碼鎖行李牌束帶：299元

限量時尚風雨衣：899元

限量磁吸充電盤：699元

限量68W 充電器：899元

限量30W 充電器：469元

限量真無線藍牙耳機：699元

限量藍牙雙模無線鍵盤：699元

限量藍牙滑鼠：499元

限量計算機：399元

限量立體護腕墊：349元

限量天絲品牌涼被：899元

限量天絲品牌床包：799元



除了必買7-ELEVEN x HUNTER x三麗鷗 還有超萌聯名話題必衝