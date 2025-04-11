嶄新的美食聖地即將誕生！位於「水都大阪」核心地帶的中之島GATE漁人碼頭，將於2025年4月6日盛大預開幕。其中，最令人期待的莫過於「海鮮餐廳UGEN」！UGEN海鮮餐廳落腳於中之島GATE南碼頭內，擁有最佳的水岸第一排位置。在這裡用餐，不僅能享受到頂級的海鮮料理，更能一覽大阪獨特的水岸風光。

極品鮮味！精選生蠔拼盤

UGEN的料理哲學很簡單——提供最新鮮的海鮮，以最完美的烹調方式呈現。精選生蠔拼盤每一顆生蠔都經過嚴格挑選，保證鮮度與品質。咬下的瞬間，彈牙的口感與濃郁的海洋鮮味在口中爆發，搭配特製的檸檬醃漬醬汁，帶來清爽的酸味平衡。價格為6顆 4,500日圓、12顆 9,000日圓。







龍蝦＆牛肉頂級烤盤

龍蝦＆牛肉頂級烤盤完美結合了陸地與海洋的精華。多汁鮮嫩的牛排與甜美如奶油般的龍蝦，在專業主廚的烤製下展現極致風味。售價為9,000日圓。



麵包碗蛤蜊濃湯

麵包碗蛤蜊濃湯以大量新鮮蛤蜊與蔬菜慢火熬煮，濃郁滑順的口感讓人沉醉。盛裝在特製麵包碗中的濃湯，不僅美味更具視覺衝擊，是從舊金山漁人碼頭直接移植的經典料理。售價為1,500日圓。





特別值得一提的是，餐廳從早上9點就開始營業，讓早起的旅人也能享受到新鮮的海鮮早午餐。而晚間則提供絕佳的夜景和精緻的晚餐菜單，是結束一天行程後的完美選擇。餐廳本身所處的UGEN南碼頭也連接了大阪市內的觀光景點與2025大阪關西萬博會場，是水上交通的樞紐。如果你考慮要去萬博的話，可以順路安排這家餐廳喔！



海鮮餐廳UGEN

地址：大阪市西區川口2-9-2（中之島GATE 南碼頭內）

營業時間：09：00～22：00（最後點餐時間 21：00）

交通方式：中央線九条站徒步約10分鐘

官方網站







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