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桃園桐花5大必拍清單！桃園春季桐花步道搶先看，別只去虎頭山桐花。

桃園桐花 賞花 花海 桃園景點 more
2025-04-10 15:33:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
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編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

桃園桐花季賞桐花、走桐花步道打卡！桃園隨著被稱為四月雪、五月雪的桐花，即將進入盛開季節，桃園桐花祭將在4/19登場，在桃園桐花觀賞景點舉行一系列音樂、手作活動，4、5月出遊玩，就趁桐花季到桃園賞花拍美照，窩客島推薦5大桃園桐花景點，有不少鋪滿白花的夢幻桐花步道，讓你欣賞桐花、拍打卡照，還能同時散步踏青。

▲桃園桐花5大觀賞景點名單！虎頭山公園桐花步道，五月雪打卡景點搶先看 / WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花景點5大必看！雪白桐花花海步道，不只虎頭山公園 / WalkerLand窩客島整理


桃園桐花步道推薦：小粗坑古道、羊稠坑步道、十一指古道

桐花季來桃園賞桐，也可以到桐花步道邊散步、邊觀賞桐花，其中每年3至5月桐花季盛開期的「小粗坑古道」，整條步道灑滿雪白色落花，每年都吸引許多民眾打卡；喜歡健行的話，最推森林系步道「羊稠坑步道」，除了有挑戰級好漢坡，也有適合全家一起攻略的輕鬆版生態步道；而以百年茄苳樹聞名的「十一指古道」桐花季也有整片花海，鋪在步道石階上、步道旁。

▲桃園桐花步道推薦：小粗坑古道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花步道推薦：十一指古道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理


桃園桐花觀賞景點推薦：經國梅園、桃園市客家文化館

桃園人假日健行的好去處「虎頭山公園」，不僅有森林步道、櫻花步道，每年4月至5月桐花季，園內「經國梅園」的步道旁種滿茂密桐花樹，雪白桐花盛開，石階上更呈現夢幻的雪白色階梯，是桃園人氣桐花觀賞景點之一；在「桃園市客家文化館」的桐花樹，直接開在廣場旁，以幾乎就在眼前的超近距離觀賞，另外園內也設有戶外兒童遊戲區，不怕小孩嫌無聊。

▲桃園桐花觀賞景點推薦：虎頭山公園經國梅園，不只櫻花步道，園內也有桐花步道 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花觀賞景點推薦：桃園市客家文化館，能夠近距離觀賞桐花 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理


小粗坑古道  位置資訊

地址：桃園市龍潭區
電話：03-332-2101#6209
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園-龍潭區】小粗坑古道賞桐花


羊稠坑步道  位置資訊

地址：桃園市蘆竹區羊稠街
完整介紹由部落客「sasa」於窩客島分享：[南崁菜鳥覓遊記]讓我們一起賞桐、賞花去，羊稠坑步道賞花趣


十一指古道  位置資訊

地址：桃園市大溪區
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園-大溪區】十一指古道桐花開


經國梅園（虎頭山公園）  位置資訊

地址：桃園市桃園區三聖路
電話：03-394-6061
完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：桃園景點 ❙ 經國梅園步道 輕鬆好走、油桐花盛開 虎頭山公園步道!


桃園市客家文化館  位置資訊

地址：桃園市龍潭區中正路三林段500號
電話：03-409-6682
完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【桃園市龍潭區】桃園客家桐花祭｜桃園市客家文化館賞桐
 


來拍桃園桐花 也要吃人氣桃園美食小吃

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更多 桃園桐花觀賞景點 照片：


▲桃園桐花步道推薦：小粗坑古道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花步道推薦：羊稠坑步道 /sasa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花步道推薦：羊稠坑步道 /sasa 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花步道推薦：十一指古道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花步道推薦：十一指古道 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花觀賞景點推薦：虎頭山公園經國梅園，賞桐花也能走森林系步道健行 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花觀賞景點推薦：虎頭山公園經國梅園 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理

▲桃園桐花觀賞景點推薦：桃園市客家文化館 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理

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