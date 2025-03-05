桃園龍潭美食這7間要先吃過！每年3月必拍的桃園龍潭魯冰花已經進入花季，金黃色魯冰花花海充滿春天氣息，每年花期預計開到3月中旬，近期假日不知道去哪，不如就到桃園龍潭賞魯冰花，窩客島這次幫你統整出桃園在地必吃的「7間龍潭美食」名單，不僅有像弄隱藏老店，也有味噌湯喝到飽的龍潭人氣控肉飯，以及百年三合院客家菜、臉盆大薑母鴨等，桃園龍潭人必吃排隊名店通通跟上。



▲桃園龍潭美食7間必吃名單，龍潭人才知道超大碗公麵店、爆夯控肉飯 / WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭隱藏了不少當地人才知道的美食名店，像是龍潭60年老店「橋頭老麵店」，只賣榨菜肉絲麵，超大碗公份量、涮嘴的古早風味銅板價就有；從早上6點開賣的「複園焢肉飯」，還沒到用餐時段就能看到排隊人潮，不管事鹹香排骨、蜜汁雞腿排都相當有人氣，內用味噌湯還能無限喝到飽；營業超過30年的臉盆大薑母鴨「佳安薑母鴨」，整盆中藥偷堂裡放入滿滿的鴨肉、配料，揪團來吃絕對會很滿足。



▲桃園龍潭必吃美食7間推薦，桃園龍潭在地人氣臉盆大薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭美食必吃巷弄名店：橋頭老麵店

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 橋頭老麵店 說：

根本就是超大碗公！兩個人硬是吃完飽到一個不行，橋頭老麵店的榨菜肉絲麵是古早味的油蔥大骨湯頭，味道相當夠，湯頭清甜甘醇，榨菜肉絲吃起來也是鹹脆甜香，超好吃。



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橋頭老麵店

地址：桃園市龍潭區西龍路43號

電話：03-489-6915

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：橋頭老麵店就賣榨菜肉絲麵就賣六十年！超大碗只要銅板價



▲桃園龍潭美食必吃巷弄名店：橋頭老麵店，招牌超大碗公榨菜肉絲麵份量超足 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭美食必吃巷弄名店：橋頭老麵店，已經營業超過60年 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭日常美食推薦必吃：複園焢肉飯

部落客 潔絲蜜 造訪 複園焢肉飯 說：

覺得複園焢肉飯的特色是味噌湯和辣菜脯這種免費配菜相對用心，主食也還不錯，而且一大早就營業，不管當早午晚餐都很ＯＫ唷！



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複園焢肉飯

地址：桃園市龍潭區中豐路上林段122號

電話：03-479-4418

完整介紹由部落客「潔絲蜜」於窩客島分享：複園焢肉飯-桃園龍潭/便當均一價!味噌湯內用無限供應.辣菜脯是主角之一



▲桃園龍潭日常美食推薦必吃：複園焢肉飯，招牌必點焢肉飯、雞排便當 /潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭超人氣便當：複園焢肉飯，味噌湯無限量喝到飽 /潔絲蜜 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭百年三合院客家料理：老頭擺客家菜餐廳

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 老頭擺客家菜餐廳 說：

用餐免費飯吃到飽，當天提供的是地瓜飯，也會提供豬油拌飯，但我們當天是沒有，土雞剁盤有大小盤可選擇，小盤的我們兩大兩小吃綽綽有餘，來吃客家菜白斬土雞也是必點。



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老頭擺客家菜餐廳

地址：桃園市龍潭區中正路三坑段546號

電話：03-471-1359

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：隱身百年三合院裡的「老頭擺客家菜」，桃園龍潭道地客家料理!



▲桃園龍潭百年三合院客家料理：老頭擺客家菜餐廳，白飯免費吃到飽 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭百年三合院客家料理：老頭擺客家菜餐廳，客家菜白斬土雞必沾桔醬 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭人氣臉盆薑母鴨：佳安薑母鴨

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 佳安薑母鴨 說：

表面看起來油亮的湯頭充滿濃郁中藥香，大湯匙撈下去滿滿的料，看這些中藥材的量還有薑片整個不手軟，難怪湯這麼好喝！！！真的好愛喔～



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佳安薑母鴨

地址：桃園市龍潭區淮子埔路132巷7號

電話：03-471-2655

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：一路開往秘境，超過35年開在田中央的臉盆薑母鴨，中藥湯頭香噴噴，包廂座位乍看超像蒙古包，只有這一間沒分



▲桃園龍潭人氣臉盆薑母鴨：佳安薑母鴨，中藥香湯頭不加麻油 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭人氣臉盆薑母鴨：佳安薑母鴨 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭人氣美食：永盛牛肉之家

部落客 撒野樂活小村婦 造訪 永盛牛肉之家 說：

牛肉湯頭香醇濃郁，加上了滿滿蔥花和香菜，湯頭裡有一點特殊的中藥調味，味道十足，牛肉厚實又大塊吃起來好過癮。



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永盛牛肉之家

地址：桃園市龍潭區大昌路二段106號

電話：03-489-7919

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：龍潭美食》永盛牛肉之家40年傳承的美味牛肉料理環境優熱炒也一級棒近交流道附停車場



▲桃園龍潭人氣美食：永盛牛肉之家，在地人必吃40年牛肉料理 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭人氣牛肉料理：永盛牛肉之家 /撒野樂活小村婦 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭小吃銅板價開吃：老爹早點

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 老爹早點 說：

就是這一碗魯肉飯，讓人吃過就很喜歡，因為不僅份量大，內容物更是豐富誘人，尤其是阿菲最喜歡的梅干菜，超下飯超好吃，簡直就是客家經典。



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老爹早點

地址： 桃園市龍潭區中豐路上林段146號之一

電話：0961-150-035

完整介紹由部落客「相片中的菲莉絲」於窩客島分享：銅板價美食攻略『老爹早點』｜粉漿蛋餅、酸菜豬血腸子湯、滷肉飯通通必點｜龍潭傳統小吃推薦 (202402二訪食記) - 相片中的菲莉絲



▲桃園龍潭小吃銅板價開吃：老爹早點，必點招牌梅干尬魯肉飯 /相片中的菲莉絲 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭小吃銅板價開吃：老爹早點 /相片中的菲莉絲 提供、WalkerLand窩客島整理



桃園龍潭日常平價美食：鵝有雞燴

部落客 PEKO 造訪 鵝有雞燴 說：

每天限量的炸全雞便當，讓小小的便當店還沒開始營業就開始排隊，除了炸全雞便當，1元雞腳也是必買，這到底是什麼價格，便宜到傻眼。



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鵝有雞燴

地址：桃園市龍潭區龍元路23號

電話：0930-631-657

完整介紹由部落客「PEKO」於窩客島分享：每天「限量」販售炸全雞便當、1元雞腳，老闆你真的有賺嗎？鵝有雞燴



▲桃園龍潭日常平價美食：鵝有雞燴，1元雞腳、炸全雞便當超人氣 /PEKO 提供、WalkerLand窩客島整理



▲桃園龍潭人必吃平價便當店：鵝有雞燴 /PEKO 提供、WalkerLand窩客島整理