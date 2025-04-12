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第一口就吃到蛋黃！一之鄉新品金黃月見酥，看得見蛋黃的蛋黃酥限量開賣。

一之鄉 蛋黃酥 月見蛋黃酥 伴手禮 more
2025-04-12 15:08:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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第一口就吃到蛋黃的蛋黃酥！只要過節送禮，「蛋黃酥」就是最熱門的選擇之一，這次一之鄉特別推出全球首創「金黃月見酥」，和一般蛋黃酥造型設計不同，讓金黃蛋黃直接鑲嵌在餅皮外，視覺與味覺都超吸睛。「金黃月見酥」首波將於4月15日凌晨在誠品線上、一之鄉官網與門市同步開放預購，蛋黃酥控一定要先搶。

▲一之鄉金黃月見酥，以「看得見的月亮」為靈感設計全球首創蛋黃酥造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲一之鄉金黃月見酥，4月15日凌晨在誠品線上、一之鄉官網與門市同步開放預購 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這款「金黃月見酥」由總經理葉怡君發想，以「看得見的月亮」為靈感，造型上如同將外皮設計成左右兩片翅膀，放上大顆蛋黃在正中間，讓人一眼就能看到蛋黃、第一口就能吃到蛋黃。其中，一之鄉更強調使用AA級超大蛋黃加花雕酒醃製，外層搭配減糖烏豆沙與千層酥皮，入口層次分明，鹹香不膩。

▲一之鄉金黃月見酥，全球首創蛋黃酥造型 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲一之鄉金黃月見酥，讓人一眼就能看到蛋黃、第一口就能吃到蛋黃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

此外，一之鄉也同步預告即將在立夏上市的「天地有大美・夏食禮盒」，延續歲時節令設計概念，結合低糖蛋糕與夏季紅色食材，從口味到包裝都呼應節氣文化。一之鄉表示，未來四季都會推出對應主題，讓每個節令都能用點心傳遞祝福。

▲一之鄉金黃月見酥，4月15日凌晨在誠品線上、一之鄉官網與門市同步開放預購 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲除一之鄉金黃月見酥，立夏上市節氣禮盒也即將登場 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

一之鄉金黃月見酥

開賣時間：2025/04/15 開放預購，限量售完為止。
預購通路：將於誠品線上網站，一之鄉官網及門市。
預購優惠價：
單盒4入：自取775元、宅配899元
雙盒：自取1,550元、宅配1,599元
 

除了一之鄉金黃月見酥 蛋黃酥控也要吃過

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