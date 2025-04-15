巴黎，不再只是拍照打卡的天堂，而是一座可以慢慢品味的城市。旅遊電商平台KKday近期推出全新旅遊企劃，結合2025年法國網球公開賽與在地深度體驗，邀請旅人從球場到街頭，重新發現這座城市的魅力與層次。隨著2024年全球出國旅遊復甦，旅人對於歐洲自由行的熱情快速升溫，根據統計，法國再度成為最多觀光客造訪的國家，而巴黎不只是旅遊目的地，更是生活的延伸。



▲搶攻歐洲旅遊熱潮！KKday開賣2025年法國網球公開賽門票。圖_Roland-Garros提供



此次KKday成為法網官方代理夥伴，開賣2025年紅土賽VIP方案，讓運動迷能夠親眼見證網壇四大賽事之一的激戰現場。從初賽到總決賽都能選購套票，並結合場內頂級餐飲體驗，選擇L'Orangerie、LE PAVILLON或LA MEZZANINE三家餐廳的日夜套餐，不僅能品嚐道地法式料理，也能在比賽之餘欣賞選手訓練與場館周邊風光，享受視覺與味覺的雙重饗宴。



▲搶攻歐洲旅遊熱潮！KKday開賣2025年法國網球公開賽門票 / Roland-Garros提供、WalkerLand窩客島整理

想用不同角度看巴黎，也可選擇KKday推出的客製中文導覽，由熟悉當地文化的台灣人帶路，深入講解巴黎的歷史脈絡與生活哲學。從蒙馬特的藝術之路到雪鐵龍復古車巡遊，每段旅程都是與城市更親密的交流。無論是追尋藝術大師的足跡，還是在地嚮導陪同下遊覽巴黎傳奇場景，價格從1,390元起至9,600元不等，每一項都是感受巴黎精神的體驗。若對歷史建築或壯麗景觀有興趣，也可選擇近郊一日遊，前往羅亞爾河雙城堡、聖米歇爾山或凡爾賽宮，行程多包含中文導覽、語音設備與快速通關服務，並有午餐安排，讓旅程更加完整流暢。每項體驗設計皆以旅人角度出發，強調深度探索與文化融合，滿足旅途中對知性與感性的渴望。▲巴黎必訪景點則推薦皮諾私人美術館，由日本知名建築大師安藤忠雄設計位於巴黎市中心，是藝術與建築結合的最夯打卡點 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理此外，喜愛藝術建築的旅人，千萬不能錯過皮諾私人美術館，這座由建築大師安藤忠雄打造的空間，將藝術與建築之美完美融合，成為近年最熱門的巴黎打卡景點。另一個不能忽略的地標則是重生後的巴黎聖母院，KKday推出包含區域導覽與內部語音導覽的套票，與當地專業導遊一同見證歷史與修復的交錯之美。夜晚的巴黎也有專屬浪漫，全景巴士夜遊行程TOOTBUS帶你遊覽艾菲爾鐵塔、凱旋門與香榭麗舍大道等景點，在燈光點綴下留下最美記憶。▲羅亞爾河城堡一日遊，可參觀法國歷史中最具代表性的香波爾城堡與雪儂梭城堡，售價5,530元起。 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理這是一場充滿層次與故事的旅程，無論是站上法網紅土看台的瞬間，或是夜遊巴黎街頭的片刻光影，都將成為旅人回憶中最鮮明的篇章。KKday以創新旅遊方式，重新定義歐洲深度行程，帶來更貼近生活、更接近文化本質的法國之旅。▲TOOTBUS巴黎夜遊行程，在日落時分搭乘全景巴士，遊覽巴黎最具代表性景點 / KKday提供、WalkerLand窩客島整理

2025 法國網球公開賽套票方案

法網公開賽 VIP 觀賽套票（5/25～6/8 開賽）

包含從第一輪至決賽場次自由選擇

搭配三間場館內餐廳方案（L'Orangerie、LE PAVILLON、LA MEZZANINE）

餐廳提供日間或夜間法式套餐

套票價格：15,844 元起

巴黎市區深度體驗與導覽

巴黎中文導覽半日／一日遊

由旅居巴黎台灣導遊帶領

客製化講解當地文化與歷史

價格：5,900 元起

蒙馬特中文導覽

探訪梵谷、畢卡索、雷諾瓦生活與創作地

價格：1,390 元起

雪鐵龍復古車巴黎傳奇之旅

搭乘復古老爺車探索巴黎

由資深在地導遊導覽

價格：9,600 元起

TOOTBUS 巴黎夜遊行程

全景巴士遊覽夜巴黎地標

景點包含凱旋門、香榭麗舍大道、艾菲爾鐵塔等

價格：1,095 元起

巴黎近郊／法國經典一日遊

羅亞爾河雙城堡一日遊

探訪香波爾城堡、雪儂梭城堡

價格：5,530 元起

聖米歇爾山中文團一日遊

探訪世界遺產修道院小島

價格：5,115 元起

莫內花園與凡爾賽宮一日遊

含語音導覽、午餐、快速通關

價格：7,115 元起

巴黎藝術與文化景點門票

皮諾私人美術館門票

由安藤忠雄設計

快速通關票價：535 元起

巴黎聖母院區域導覽＋語音導覽

了解修復後新貌與歷史

價格：680 元起

KKday https://www.kkday.com/zh-tw

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