桐花季就要衝苗栗賞花！苗栗桐花季預計每年4月中旬一路開到5月，整片樹林都會開滿雪白的油桐花花海，尤其是苗栗銅鑼鄉的客家大院、好客公園等知名桐花景點，每年都吸引不少遊客賞花，窩客島編輯推薦你5大苗栗桐花景點，不管是超夢幻的苗栗桐花公園，沿途有桐花相映的苗栗鐵道全都要去過。



▲苗栗桐花季觀賞景點5選！最美苗栗桐花公園客家大院、好客公園，苗栗桐花季必拍 / WalkerLand窩客島整理



▲苗栗桐花季必拍5大景點！桐花公園花海步道搶先看 / WalkerLand窩客島整理



苗栗銅鑼桐花季觀賞景點：桐花公園客家大院、好客公園、臺灣客家文化館

來追苗栗桐花季，直接衝苗栗銅鑼最好拍，像是佔地15公頃的「桐花公園客家大院」，沿路種有油桐花樹，不時還會有桐花隨風飄落的浪漫景象，園內設有傳統三合院的客家大院、日式建築街道，賞完桐花可以逛街、打卡；而「臺灣客家文化館」的階梯廣場旁也種了不少油桐花樹，一旁的「好客公園」不只茂密的植物生態，還設有木棧道、觀景台等設施，可以走在樹林小徑之間，桐花季食，整條步道更像佈滿白雪般超夢幻，都是桐花季必訪的苗栗賞桐勝地。



▲苗栗銅鑼桐花季觀賞景點：桐花公園客家大院，還有客家三合院、日式街道可以逛街打卡 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗銅鑼桐花季觀賞景點：好客公園、臺灣客家文化館 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗桐花季必訪賞花景點推薦：勝興車站、鹿野觀雲

除了苗栗銅鑼有桐花可賞，在苗栗知名景點「勝興車站」的鐵道周圍，也有雪白桐花盛開的景色，搭上綠意滿滿的樹林、鐵道、隧道等，形成獨具特色的苗栗賞桐景點，還能順遊勝興老街來趟三義一日遊；擁有廣闊視野的景觀餐廳「鹿野觀雲」，不只能看到遠方山林，周邊還種有桐花樹，讓你一邊吃美食，一邊悠閒地賞桐花、看風景，是較不為人知的苗栗賞桐秘境。



▲苗栗桐花季必訪賞花景點推薦：勝興車站，坐小火車地途中可以不時看到桐花樹花海 /Sweet Tina 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗桐花季必訪賞花景點推薦：鹿野觀雲，不只視野廣闊的觀景台，桐花季園內也有桐花可賞 /焦糖曼曼 提供、WalkerLand窩客島整理



客家大院 位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉

電話：0987-381-802

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：苗栗銅鑼免費景點》日式街道、蘑菇屋、桃太郎村，非桐花祭免門票入園，佔地15公頃的桐花公園，客家大院呈現傳統客家建築，展示客家文化。



臺灣客家文化館、好客公園 位置資訊

地址： 苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號

電話：03-798-5558

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【苗栗-銅鑼鄉】2021臺灣客家文化館&好客公園賞桐花



勝興車站 位置資訊

地址：苗栗縣三義鄉83號

完整介紹由部落客「Sweet Tina」於窩客島分享：五月浪漫遊三義 ~ 舊山線鐵道自行車賞桐花 / 雅聞香草植物工廠感受童話森林



鹿野觀雲 位置資訊

地址：苗栗縣公館鄉福德村35-11號

電話：03-723-9988

完整介紹由部落客「焦糖曼曼」於窩客島分享：【苗栗公館】鹿野觀雲 鹿野觀雲景觀餐廳 苗栗民宿 苗栗油桐花 客家美食餐廳 苗栗景觀餐廳 打鹿坑 油桐花餐廳 苗栗下午茶



拍苗栗桐花季 也要跟上春季花海景點