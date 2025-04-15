虎航特價機票只要100元！出國散心就要先搶虎航促銷機票，這回台灣虎航為歡慶復活節，祭出一系列全航線限時優惠，以「蛋願找到禮」為主題推出最便宜100元特價機票，邀請旅客一起在線上搶便宜機票。從日本、韓國、泰國到澳門、越南，涵蓋亞洲多條熱門航線，最低單程未稅只要100元起，搶票時間與旅遊期間一次公布。不管是想安排夏季度假，還是秋季賞楓，都能提前卡位超值機票，窩客島編輯已經準備好明天搶買了。



▲虎航機票100元搶！日韓、東南亞機票促銷只賣3天，出國就靠虎航 / WalkerLand窩客島整理提供



▲虎航復活節特價機票連三天開搶，最便宜100元就出國玩 / WalkerLand窩客島整理提供

虎航特價機票 復活節優惠活動

這次台灣虎航先端出給「尊榮虎」會員的超狂福利，從4月16日上午10點起，只要是會員就能搶先下訂全航線單程未稅最低100元起的機票，還有1000元、1500元的選項，價格根本比買高鐵還便宜。不過記得要買來回、而且當天晚上11點59分前下單才算數，想飛日本、韓國、泰國或越南，現在就能先把下半年假期先安排起來。窩客島編輯最推薦搶大阪航線優惠，朝聖2025大阪萬國博覽會。▲虎航特價機票飛大阪玩環球影城 / WalkerLand窩客島整理提供▲搶虎航特價機票朝聖2025大阪萬國博覽會 / WalkerLand窩客島整理提供如果不是會員也別擔心，4月17日到18日換你上場！這兩天全面開放給所有旅客搶票，票價一樣甜到爆，單程未稅1000元或1500元起，適用大多數虎航航線。不過像是台北飛秋田、高知、福島，以及高雄飛岡山、新千歲這些比較新開的航線就不適用了，下單前記得先上官網確認一下。復活節就是該犒賞自己一趟旅行，趁這波買好便宜機票，再慢慢計畫要去哪裡療癒放空一波。▲韓國釜山必去景點推薦「甘川洞文化村」 / WalkerLand窩客島整理提供▲韓國首爾旅遊新玩法搭熱氣球看夜景 / WalkerLand窩客島整理提供

活動時間：

4/16 尊榮虎優先購票

全航線單程未稅 TWD 100/1,000/1,500 起 (限購來回)

銷售時間：2025/04/16 10:00-23:59 (一日)

旅遊期間：2025/04/16~2025/10/25

尊榮虎購票連結



4/17-4/18 一般旅客

全航線單程未稅 TWD 1,000/1,500 起 (限購來回)

銷售期間：2025/4/17 10:00-2025/4/18 23:59

旅遊期間：2025/04/17~2025/10/25

虎航復活節特價機票購票網址



適用航點：日本、韓國、泰國、澳門、越南等全航線（部分除外）

購票提醒：須購買來回機票，優惠詳情依官網公告為主。

注意事項：台北-秋田/高知/福島/大分/鳥取，高雄-岡山/新千歲航線不適用本優惠。





搶完虎航特價機票！出國景點安排起來