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母親節禮物必收！ 統一時代百貨台北店母親節優惠，卡娜赫拉的好友禮送媽媽。

母親節 統一時代 卡娜赫拉的小動物 會員禮 more
2025-04-15 22:50:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：統一時代百貨
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編輯 張人尹

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媽媽的母親節禮物、母親節大餐一次搞定！針對5月份最重要的日子母親節，統一時代百貨台北店特別在4/17起推出「Love mom」主題優惠，特別推出超萌「卡娜赫拉的小動物」卡友禮四波登場，讓媽媽們一起少女心噴發。此外還有母親節大餐、母親節蛋糕推薦，讓人衝一趟統一時代就能幫媽媽準備好各種驚喜。
▲母親節限定小物，統一時代百貨母親節推出卡娜赫拉的小動物卡友禮 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲母親節限定小物，統一時代百貨母親節推出卡娜赫拉的小動物卡友禮 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理

統一時代百貨台北店母親節檔期自4/17起跑，活動期間可享指定櫃位滿3000送400，家電區再加碼滿3000送300，搭配icash Pay與聯名卡最高可拿23％回饋。同時，統一時代百貨台北店祭出超人氣「卡娜赫拉的小動物」卡友禮，凡單筆滿800元加扣8點即可兌換。這次卡友禮分成四波登場，第一波4/17起送晴雨兩用直傘，小白花圖案超萌又實用，第二波則是雙面圖案的兩用抱枕，打開變小毯子超方便。
▲母親節限定小物，統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲母親節限定小物，統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理



此外，第三波「卡娜赫拉的小動物好友禮」則是容量超大的兩用保冷袋，有平放、直立兩種拿法，外出必備。最後一波則推出一大一小的「不鏽鋼碗組」，不只收納方便更具有保溫功能。本次會員禮每款限量3500份，自4/17-5/11總共四波限定小物，粉絲們通通要收藏。
▲統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮，母親節必搶收納袋、不鏽鋼碗 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮，母親節必搶收納袋、不鏽鋼碗 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮，母親節必搶兩用抱枕毯 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲統一時代百貨母親節推出4波卡娜赫拉的小動物卡友禮，母親節必搶兩用抱枕毯 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理

不只母親節優惠，母親節大餐也要搶先卡位！統一時代百貨台北店特別推薦「開飯」母親節推薦六人套餐、「涓豆腐」我愛媽媽餐、Mo-Mo-Paradise和牛套餐，5/11前刷聯名卡還有88折優惠，揪媽媽大吃一頓。針對母親節蛋糕，在統一時也能提預購，推薦饅饅好食、COLD STONE、法國的秘密甜點的母親節限定蛋糕，早鳥還享限時折扣或贈品，幫媽媽準備母親節驚喜可以先衝了。
▲統一時代百貨母親節大餐推薦，Mo-Mo-Paradise和牛套餐 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲統一時代百貨母親節大餐推薦，Mo-Mo-Paradise和牛套餐 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​
▲統一時代百貨母親節大餐推薦，5/11前刷聯名卡還有88折優惠 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理
▲統一時代百貨母親節大餐推薦，5/11前刷聯名卡還有88折優惠 / 統一時代百貨提供、WalkerLand窩客島整理


 

統一時代百貨台北店 母親節會員獨享卡友禮

活動期間：2025/4/17-5/11
活動方式：
於指定活動期間內，當日持統一時代百貨台北店會員卡/聯名卡/APP過會員條碼，加上當日單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換限定卡友禮乙份。
注意事項：同一贈品活動期間，每人每卡(同卡號)合計限領乙份。
卡友禮內容：
第一波04/17-04/20 「一起撐！晴雨兩用直傘」，限量3500份。
第二波04/24-04/27 「暖綿綿！ 兩用抱枕」，限量3500份。
第三波05/01-05/04 「超能裝！ 兩用保冷袋」，限量3500份。
第四波05/08-05/11 「粉美味！ 不鏽鋼碗兩入組」，限量3500份。
 

母親節不只統一時代百貨卡友禮 母親節再幫媽媽多準備驚喜

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