台北下午茶吃到飽推薦再加一！迎接2025母親節，想找台北飯店下午茶或安排母親節餐廳聚餐，一定不能錯過台北國泰萬怡酒店最新推出的週末下午茶優惠。MJ Kitchen自即日起至5月4日止全面升級母親節下午茶吃到飽時段菜色，不只菜色更豐富，還加碼推出嘗鮮價每人800元。從高人氣的鮭魚生魚片、蟹類海鮮，到重慶水煮牛肉與上海醃篤鮮等熱食料理，結合「環球美食航線」主題，成為台北母親節餐廳與午後聚會的熱門選擇。



▲MJ Kitchen自即日起至5月4日止全面升級母親節下午茶吃到飽時段菜色，不只菜色更豐富，還加碼推出嘗鮮價每人800元 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理



即日起至5月4日，MJ Kitchen下午茶菜色全面升級，主打「環球美食航線」主題，不只能大啖蟹類海鮮、鮭魚生魚片，還有濃郁夠味的重慶青花椒水煮牛肉與道地上海醃篤鮮，豐盛菜色每人僅需800元，即可享受令人驚艷的飯店下午茶吃到飽。



除了豐富多元的週末下午茶，飯店也為即將到來的母親節獻上限量驚喜回饋。在5月10日至5月11日期間，凡至MJ Kitchen用餐的成人賓客，皆可額外獲贈半尾龍蝦，讓每一位媽媽都能感受到節日的珍貴與儀式感。母親節聚餐不僅是味覺的饗宴，更是情感的交流，無論是三代同行的家庭聚會，還是母女雙人下午時光，都能在溫暖氛圍中留下美好回憶。



同時登場的「逸趣之旅」住房專案，更將旅宿體驗與在地文化巧妙融合，打造台北市區中少見的深度微旅行風格。凡入住雅緻、豪華或卓越客房，除了享有自助早餐之外，每房即贈兩入台灣造型鳳梨酥與萬怡品牌專屬擲筊組。更貼心附上散步導覽地圖，邀請旅人走訪信仰文化重地行天宮，親身體驗台北祈福文化與宗教能量。



▲同時登場的「逸趣之旅」住房專案，更將旅宿體驗與在地文化巧妙融合，打造台北市區中少見的深度微旅行風格 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

擁有「台北女人街」美名的四平陽光商圈，也納入散策建議中。此地集結布料服飾、生活雜貨與手作飾品，是結合購物樂趣與在地風格的街區景點，適合與媽媽共度一段悠閒時光。不論是喜歡信仰文化、風格散步還是巷弄尋寶，這段旅行都讓人感受到市井溫度與生活魅力。住房專案最低每晚6,100元起，需另加15.5%稅金與服務費，活動即日起開放預訂至6月10日止，採限量供應。萬豪旅享家會員於4月28日前入住還可再享雙倍房晚與每房晚1,000點額外積分，無論是為母親節安排一場儀式感假期，或是累積會籍與旅宿回饋，都是極具吸引力的選擇。▲每房即贈兩入台灣造型鳳梨酥與萬怡品牌專屬擲筊組 / 台北國泰萬怡酒店提供、WalkerLand窩客島整理

MJ Kitchen 下午茶吃到飽

活動期間：2025/4/12（六）起至2025/5/4（日）止（每週六日限定）

優惠價格：萬豪旅享家會員限定，下午茶每人享嘗鮮價800元

原價參考：成人每人1,080元＋10％，6～11歲孩童每人540元＋10％，5歲以下免費

餐點亮點：鮭魚生魚片、各式蟹類、川味水煮牛肉、上海醃篤鮮等「環球美食航線」主題菜色

母親節加碼：2025/5/10（六）～2025/5/11（日）成人每位贈送半尾龍蝦乙份



逸趣之旅 住房專案

專案期間：即日起至2025/6/10（限量供應）

房價資訊：每房每晚6,100元起（需加15.5%稅金及服務費）

適用房型：雅緻客房、豪華客房、卓越客房

專案內容：

1、每人享MJ Kitchen自助早餐

2、每房贈送台灣造型鳳梨酥（2入）＋萬怡品牌擲筊組（1份）

3、附贈散步導覽地圖，可探索行天宮及四平陽光商圈

訂房方式：萬豪集團官網或電話02-7750-3399

萬豪會員福利：2025/4/28前入住可享雙倍房晚＋每房晚1,000點獎勵積分

2025母親節就是要帶媽媽一起去吃大餐感謝媽媽的辛苦