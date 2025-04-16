想找台北吃到飽、又有母親節限定禮盒的選擇，這場海陸大餐一定不能錯過。台北松山意舍酒店主打五星級母親節大餐，不但有吃到飽的現烤海鮮、牛排、甜點無限供應，更推出母親節專屬限定的「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」，從龍蝦、扇貝到牛排通通端上桌，還加贈價值980元的松露巧克力禮盒，讓媽媽吃得開心、收禮收到心坎裡，是今年最熱門的母親節聚餐新選擇。



▲母親節專屬限定的「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」，從龍蝦、扇貝到牛排通通端上桌 / 台北松山意舍酒店提供、WalkerLand窩客島整理



台北松山意舍酒店於五月推出限定「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」饗宴，主餐選用美國頂級自然肋眼牛排，透過果木炙烤鎖住肉汁，焦香外皮下是柔嫩多汁的完美口感；海鮮部分則選用彈牙的波士頓龍蝦尾與來自日本的半殼扇貝，簡單炙燒即可帶出海味原香，充分展現食材本身的鮮美。在餐檯部分，還有現烤時令海鮮、現炒熱菜與中式小品可無限取用，搭配熱融起司區與黑金巧克力bar更顯豐富，整場用餐期間啤酒與雞尾酒皆可無限暢飲，絕對是喜愛享受多樣料理的饕客首選。



▲台北松山意舍酒店於五月推出限定「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」饗宴，主餐選用美國頂級自然肋眼牛排，透過果木炙烤鎖住肉汁，焦香外皮下是柔嫩多汁的完美口感 / 台北松山意舍酒店提供、WalkerLand窩客島整理

甜點區以手工打造的母親節限定甜品驚艷登場，包括抹茶莓果塔、莓果優格慕斯與粉紅白松露巧克力，每一款都宛如藝術品般誘人，再加碼贈送的松露巧克力禮盒更是不容錯過。該禮盒由甜點主廚親手製作，內含9顆創意巧克力，其中紅心芭樂夾心口味選用台灣小農果醬，巧妙融合苦甜與果香，每一口都帶來細膩的驚喜，無論自用或送禮皆誠意十足。▲甜點區以手工打造的母親節限定甜品驚艷登場 / 台北松山意舍酒店提供、WalkerLand窩客島整理







寵愛媽媽四人海陸大拼盤 母親節限定活動

活動期間：2025年5月1日至5月31日，限晚餐時段

活動地點：台北松山意舍酒店17樓 Que原木燒烤餐廳

主打餐點：「寵愛媽媽四人海陸大拼盤」每組6980元＋10%

美國自然肋眼牛排

炙烤波士頓龍蝦尾

日本進口半殼扇貝

自助餐檯吃到飽：現烤海鮮、現炒熱菜、中式小菜、甜點區、黑金巧克力bar

母親節限定甜點：抹茶莓果塔、莓果優格慕斯、粉紅白松露巧克力

獨家贈品：贈價值980元的「松露巧克力禮盒」一盒（每組主餐），巧克力禮盒內容：9顆手工松露巧克力，含紅心芭樂夾心款



台北松山意舍酒店訂位與注意事項

訂位專線：(02) 2653-2899

建議提前線上預約並選擇海陸拼盤專案

優惠不得與其他活動併用，贈品數量有限，贈完為止

更多詳情請參閱官網：www.amba-hotels.com/tc/songshan/dining/que-restaurant/



母親節就是要帶媽媽一起出去吃母親節吃到飽大餐