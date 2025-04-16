任天堂旗艦店在信義區，任天堂粉絲區買爆！傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」在4/30正式插旗新光三越台北信義新天地A11，為了滿足任天堂鐵粉，在門市裡特別提供Nintendo Switch 主機、熱門遊戲、角色周邊與超可愛生活雜貨，超人氣任天堂遊戲「動森、薩爾達、瑪利歐」遊戲和周邊通通都能一次買到。



▲全台第一間任天堂旗艦店在信義區，信義A11任天堂旗艦店5大開幕優惠 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理



▲全台第一間任天堂旗艦店在信義區，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心5大開幕優惠 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 信義店

任天堂台灣代理商傑仕登直營的「任天堂授權商品旗艦中心」，在4/30正式插旗新光三越信義A11，地點就在寶可夢中心旁邊，未來讓粉絲們可以一次買爆。「任天堂授權商品旗艦中心」預計販售多款 Nintendo Switch 系列主機、熱門遊戲軟體，以及「斯普拉遁」、「皮克敏」等人氣角色週邊商品。現場還有絨毛娃娃、模型擺飾、實用生活小物，一次滿足粉絲們。▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，將帶來任天堂多款角色周邊與遊戲 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，將帶來任天堂Nintendo Switch多款角色周邊與遊戲 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝信義A11任天堂授權商品旗艦中心即將在4/30正式開幕，並且在4/30-5/11推出開幕優惠活動，包含消費不限金額購物就送「無敵星貼紙」、買Switch主機加遊戲就能帶回「瑪利歐風格提袋」、購買「動森」相關商品還送 amiibo卡包。如果你剛好跟開幕同天4/30生日，只要出示證件還能免費領取「派對掛旗」一份，數量有限送完為止，任天堂粉絲一定要先朝聖。▲全台第一間任天堂旗艦店在信義A11，任天堂旗艦店5大開幕優惠搶先看 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理▲全台第一間任天堂旗艦店在信義A11，任天堂旗艦店推薦必買搶先看 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理

開幕日期：2025/04/30

地址：台北市信義區松壽路110號（新光三越台北信義新天地 A11 店 3 樓）



傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 信義店開幕優惠活動

活動期間：2025/04/30-5/11

活動內容：

1、購買任一商品不限金額，即可獲得「SUPER MARIO 無敵星貼紙」。



2、購買「Nintendo Switch（OLED 款式）」或「Nintendo Switch Lite」+ 任一遊戲軟體即贈送「瑪利歐單色簡約風提袋」1 個。



3、凡購買「集合啦!動物森友會」相關產品，即可獲得「動物森友會 amiibo 卡」1 包。



4、全店單筆消費滿 2000元，即贈送「瑪利歐造型 DIY 卡片套組」1 組，數量有限，送完為止。



5、只要您與「傑仕登 任天堂授權商品旗艦中心」開幕當天 (4/30) 同天生日，出示可證明生日之證件，即可兌換「 超級瑪利歐派對空前盛會 派對掛旗」1 份 (一人限兌換一次) 。



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