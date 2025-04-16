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任天堂旗艦店在信義區！信義A11任天堂旗艦店開幕5大優惠，免費領無敵星貼紙。

任天堂 信義區 信義A11 超級瑪利歐 more
2025-04-16 13:58:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：任天堂授權商品旗艦中心
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任天堂旗艦店在信義區，任天堂粉絲區買爆！傑仕登「任天堂授權商品旗艦中心」在4/30正式插旗新光三越台北信義新天地A11，為了滿足任天堂鐵粉，在門市裡特別提供Nintendo Switch 主機、熱門遊戲、角色周邊與超可愛生活雜貨，超人氣任天堂遊戲「動森、薩爾達、瑪利歐」遊戲和周邊通通都能一次買到。

▲全台第一間任天堂旗艦店在信義區，信義A11任天堂旗艦店5大開幕優惠 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理

▲全台第一間任天堂旗艦店在信義區，傑仕登任天堂授權商品旗艦中心5大開幕優惠 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



任天堂台灣代理商傑仕登直營的「任天堂授權商品旗艦中心」，在4/30正式插旗新光三越信義A11，地點就在寶可夢中心旁邊，未來讓粉絲們可以一次買爆。「任天堂授權商品旗艦中心」預計販售多款 Nintendo Switch 系列主機、熱門遊戲軟體，以及「斯普拉遁」、「皮克敏」等人氣角色週邊商品。現場還有絨毛娃娃、模型擺飾、實用生活小物，一次滿足粉絲們。

▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，將帶來任天堂多款角色周邊與遊戲 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
Nintendo POP-UP STORE in TAIPEI / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲傑仕登任天堂授權商品旗艦中心，將帶來任天堂Nintendo Switch多款角色周邊與遊戲 / 任天堂商品與商店示意圖，WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

信義A11任天堂授權商品旗艦中心即將在4/30正式開幕，並且在4/30-5/11推出開幕優惠活動，包含消費不限金額購物就送「無敵星貼紙」、買Switch主機加遊戲就能帶回「瑪利歐風格提袋」、購買「動森」相關商品還送 amiibo卡包。如果你剛好跟開幕同天4/30生日，只要出示證件還能免費領取「派對掛旗」一份，數量有限送完為止，任天堂粉絲一定要先朝聖。

▲全台第一間任天堂旗艦店在信義A11，任天堂旗艦店5大開幕優惠搶先看 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理

▲全台第一間任天堂旗艦店在信義A11，任天堂旗艦店推薦必買搶先看 / 傑仕登任天堂授權商品旗艦中心提供、WalkerLand窩客島整理


 

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 信義店

開幕日期：2025/04/30
地址：台北市信義區松壽路110號（新光三越台北信義新天地 A11 店 3 樓）
 

傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 信義店開幕優惠活動

活動期間：2025/04/30-5/11
活動內容：
1、購買任一商品不限金額，即可獲得「SUPER MARIO 無敵星貼紙」。

2、購買「Nintendo Switch（OLED 款式）」或「Nintendo Switch Lite」+ 任一遊戲軟體即贈送「瑪利歐單色簡約風提袋」1 個。

3、凡購買「集合啦!動物森友會」相關產品，即可獲得「動物森友會 amiibo 卡」1 包。

4、全店單筆消費滿  2000元，即贈送「瑪利歐造型 DIY 卡片套組」1 組，數量有限，送完為止。

5、只要您與「傑仕登 任天堂授權商品旗艦中心」開幕當天 (4/30) 同天生日，出示可證明生日之證件，即可兌換「 超級瑪利歐派對空前盛會 派對掛旗」1 份 (一人限兌換一次) 。
 

逛完任天堂授權商品旗艦中心 粉絲們也要知道可愛周邊快訊

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