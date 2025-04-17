彰化溪湖羊肉爐哪家好吃？彰化美食推薦「阿枝羊肉店」羊肉爐控可別錯過！說到彰化溪湖，最具代表性的在地美食非「羊肉爐」莫屬。在眾多老字號之中，位於忠溪路上的「溪湖阿枝羊肉店」以寬敞舒適的用餐空間、專屬免費停車場及令人回味無窮的中藥湯頭脫穎而出，成為許多老饕回流的首選。



▲彰化羊肉爐推薦「阿枝羊肉店」推薦菜單：薑絲羊肉爐 生羊肉片/三層肉 $700 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲彰化溪湖羊肉爐哪家好吃？彰化美食推薦「阿枝羊肉店」羊肉爐控可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

彰化美食推薦 溪湖羊肉爐 阿枝羊肉店

彰化美食推薦「阿枝羊肉店」就在這裡！店面位置在彰化溪湖的忠溪路上，店內明亮整潔、動線分明，空間感遠超過一般傳統羊肉爐店。更貼心的是，店家設有兩處大型免費停車場，不論是小家庭還是多人聚餐，都可輕鬆前來用餐，不必擔心找車位的問題。▲彰化美食推薦「阿枝羊肉店」店內明亮整潔、動線分明，空間感遠超過一般傳統羊肉爐店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝阿枝羊肉店主打多種不同湯底的「羊肉爐」，各個湯色清澈卻風味十足，入口溫潤不油膩。這次選擇了「薑絲羊肉爐」，薑絲的香氣配上鮮嫩無腥羶的羊肉，實在過癮。特別是這「溫體羊肉片」，鮮嫩無腥羶，入口彈牙，搭配店家特製的腐乳辣醬，更是絕配。▲彰化羊肉爐推薦「阿枝羊肉店」推薦菜單：薑絲羊肉爐 生羊肉片/三層肉 $700 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝一旁還有阿姨推車桌邊服務，羊皮、芋頭丸、香菇丸等各式配料任君挑選，肉品不夠還可單點補充。值得一提的是「羊油乾麵線」，拌上蒜酥與香油，香氣四溢，是不少客人心中必點招牌之一。雖然羊肉片份量稍嫌精緻，但在湯頭、配料與整體用餐環境上的表現都可圈可點，價格亦屬中等合理範圍。▲彰化羊肉爐推薦「阿枝羊肉店」推薦菜單：生羊肉片 $700 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「阿枝羊肉店」不僅提供舒適的用餐空間，更有秩序良好的翻桌速度，即使高峰時段也不至久候，讓初訪與常客皆能留下好印象。如果大家有到彰化玩，不妨安排順遊溪湖糖廠，再到阿枝羊肉店來上一鍋暖心又暖胃的羊肉爐，絕對不虛此行。▲彰化羊肉爐推薦「阿枝羊肉店」推薦菜單：響鈴卷 $100 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：彰化縣溪湖鎮忠溪路226號

營業時間：10:30–20:00；週三公休

彰化美食推薦 溪湖羊肉爐 阿枝羊肉店 推薦菜單

推薦菜單：薑絲羊肉爐 生羊肉片/三層肉 $700、乾麵線(小) $60、高麗菜 $60、響鈴卷 $100

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