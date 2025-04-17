夏天就是要去海邊！2025年「東浪嘉年華」即將在5月17日至5月18日台東杉原灣熱鬧登場，現場有沙灘音樂會、海洋慢市集、水上體驗、親子互動和競技賽事等豐富內容，加上音樂會卡司陣容星光熠熠，預料將吸引大批樂迷與旅客朝聖。從白天到夜晚，遊客可盡情享受杉原灣的絕美風光與多元活動內容，無論是情侶、親子家庭還是音樂愛好者，都能在東浪嘉年華中找到屬於自己的夏日節奏。

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▲2025年「東浪嘉年華」即將在5月17日至5月18日台東杉原灣熱鬧登場。圖為2024沙灘音樂會卡司/東浪嘉年華提供、WalkerLand窩客島整理



在活動的兩天主場中，最吸睛的莫過於從午後開唱到夜晚的沙灘音樂會。活動邀請到知名音樂人接力演出，舞台設於海灘正中央，讓參與者在吹海風、踩著沙的同時，享受頂級現場演出。5月17日卡司由實力派歌手蔡健雅與人氣女聲魏如萱領銜，另有美秀集團、陳忻玥、Misi Ke 柯泯薰、吳獻、鳳小岳等音樂人輪番上陣，並由DJ Veena擔任暖場DJ，點燃海灘派對氛圍。



5月18日卡司則由樂團滅火器、TRASH與創作歌手洪佩瑜領銜登台，另有芒果醬 Mango Jump、無妄合作社及饒舌歌手蛋堡加入陣容，持續引爆現場情緒。除了音樂演出外，活動主辦單位也規劃了從上午9時起持續至下午5時的周邊體驗活動，涵蓋親子互動、藝術創作與戶外運動三大面向，適合各年齡層參與。



▲2025年「東浪嘉年華」即將在5月17日至5月18日台東杉原灣熱鬧登場。圖為2024東浪嘉年華/東浪嘉年華提供、WalkerLand窩客島整理

其中，「大型風箏展演」將展示多款巨型造型風箏，在東海岸強勁海風中翱翔，為活動帶來壯觀的視覺效果；「親子沙雕體驗」鼓勵家庭一同動手打造屬於自己的沙灘藝術作品，寓教於樂；「風浪板體驗」則開放給初學者嘗試，在專人引導下享受海上衝浪的刺激快感。▲2025年東浪嘉年華活動中的台灣沙灘排球挑戰賽，選址在杉原灣的金黃沙灘上舉行/東浪嘉年華提供、WalkerLand窩客島整理活動也包含兩項亮點競賽項目，為現場注入熱血動感，包括「SUP龍舟趣味競賽」，融合立式划槳與龍舟概念，考驗團隊默契與平衡協調，是創意與挑戰並存的新型比賽形式。而「台灣沙灘排球挑戰賽」選址在杉原灣的金黃沙灘上舉行，舉辦男女混合排球賽事，選手可邊競技邊感受太平洋的遼闊景色。「東浪嘉年華」活動將於5月17日至18日在台東杉原灣登場，預計吸引大批人潮。主辦單位提醒民眾，活動現場不提供汽車停車位，請配合將車輛停放於馬亨亨大道沿線指定區域，並轉乘接駁車前往會場。接駁車服務自上午9時起至晚間20時30分提供往會場班次，14時前每30分鐘一班，14時後則加密為每10至15分鐘一班。返程服務自上午9時30分啟動，最晚至晚間23時或視現場人流調整，確保觀眾能順利離場。▲2025年東浪嘉年華活動中的SUP龍舟趣味競賽，融合立式划槳與龍舟概念/東浪嘉年華提供、WalkerLand窩客島整理

東浪嘉年華活動資訊

活動時間：5/17-5/18

活動地點：台東杉原灣️（免費入場）

周邊活動：09:00-17:00

海洋慢市集：13:00-21:00

沙灘音樂會：15:30-21:00

東浪嘉年華官網

沙灘音樂會出演卡司

5/17 ：DJ Veena、蔡健雅、魏如萱、美秀集團、陳忻玥、Misi Ke 柯泯薰、吳獻、鳳小岳

5/18：DJ Veena、滅火器、TRASH、洪佩瑜 、芒果醬 Mango Jump、無妄合作社、蛋堡

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