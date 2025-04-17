全家開賣烤玉米，只要30元超便宜！全家繼烤蕃薯、烤馬鈴薯之後，看準夜市經典小吃「烤玉米」，推出全新商品「夯番麥」，即日起正式開賣，銅板價30元就能吃到。目前已於全台2,700間門市販售，主打現烤、小份量、方便帶著走，再次刷新超商熟食的新高度。全家也同步祭出限時優惠，兩件只要49元，還有49元超值配餐活動，成功將夜市美食帶進便利商店，不用等週末出門逛夜市，在家附近的全家就能輕鬆開吃。



▲全家烤玉米30元！夜市夯番麥全家就有，2件49元半夜也能吃到 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



這次推出的「夯番麥」是全家熟食區3.0的新代表作，延續夯番薯、夯馬鈴薯等夯夯家族商品的熱銷模式，以國民小吃烤玉米為主角，用超商規格打造夜市美食的新樣貌。全家嚴選來自泰國清邁的契作非基改玉米，粒粒飽滿多汁，透過獨家燒烤技術處理，不需要額外調味醬料，就能吃到炙燒焦香與玉米的自然鮮甜。和市售動輒70元以上的烤玉米相比，夯番麥不僅價格親民，份量也更適合隨手享用。



▲全家烤玉米嚴選來自泰國清邁的契作非基改玉米，粒粒飽滿多汁，透過獨家燒烤技術處理 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家烤玉米

目前「夯番麥」已正式從雙北試賣擴大至全台2,700間門市販售，全家也同步推出優惠活動，即日起至5月13日止，購買夯番麥享有「2件49元」特價；另外還能搭配指定飲品享「49元超值配餐」優惠。可透過全家APP的「限店美食瘋」地圖查詢販售門市，不論是下班路上還是假日出遊，都能快速找到最近的烤玉米點。全家也預計未來會持續擴大熟食區版圖，讓超商不只是買飲料、點心，更是隨時都能享用熱騰騰美味的好地方。▲全家烤玉米全台2,700間門市販售 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家烤玉米可透過全家APP的「限店美食瘋」地圖查詢販售門市/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

售價：30元



全家烤玉米優惠

販售時間：即日起至2025年5月13日止

販售地點：全台2,700間全家門市（可用APP查詢）

優惠：

1、「夯番麥」限時2件49元

2、夯番麥搭配指定飲品享「49元超值配餐」





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