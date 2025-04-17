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士林夜市升級！士林市場地下美食街35間攤位開吃，吹冷氣吃大腸包小腸 臭豆腐最爽。

士林夜市 士林市場 地下街 美食街 more
2025-04-17 19:33:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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士林夜市再升級！士林市場地下美食街為了讓人逛士林夜市更方便、更享受，經過一年整修後即將在4/25強勢回歸，打造明亮又寬敞的深夜食堂，集結35家人氣夜市小吃同步開賣，搭配超強冷氣開放、就連廁所也大翻新。同時士林夜市也推出限定開幕優惠券，200元就能買到400元夜市美食，吸引粉絲們再衝士林夜市朝聖。

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，35間士林夜市美食4/25正式開幕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，士林市場美食街亮點搶先看 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



士林夜市的「士林市場地下美食街」整修一年多、砸下近億元重金改造，即將在4/25強勢回歸，即日起悄悄開放試營運。士林市場美食街在空間上全面升級，設置透明電扶梯屋，超過600席的座位區、還有洗手台、自助回收台，就連廁所也大升級，夏天有冷氣開放、冬天洗手台配備溫水，如同百貨美食街。

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，增設透明電扶梯屋 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，增加大量用餐空間 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

士林市場地下美食街中，圍繞著中央座位區總共有35間美食攤位，其中包含經典的蚵仔煎、臭豆腐、大腸包小腸、烤杏鮑菇，以及夜市必吃牛排、鐵板燒、烤魷魚，讓人走過路過、看到師傅現場製作就餓了。甜點則有綿綿冰、木瓜牛奶，讓人可以在座位上一次吃到不同攤位的夜市小吃。

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，共有35間士林夜市美食進駐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，35間士林夜市美食進駐，必吃烤魷魚 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​


配合士林市場地下美食街重新開幕，4/26至5/31期間只要加入「士林市場官方LINE帳號」即可參加抽獎，有機會200元買到價值400元的「深夜食堂美食券組」，前1000名還能搶先領取限量40元折價券，消費滿100元就能折40元，吸引粉絲們假日就約衝士林夜市吃起來。

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，可在座位上一次吃到多間士林夜市美食 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

▲士林夜市士林市場地下美食街改裝開幕，甜點飲料冰品一次吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​


 

士林市場地下美食街

開幕日期：2025/04/25，即日起試營運
地址：台北市士林區基河路101號B1
 

士林市場地下美食街 開幕活動

活動期間：2025/04/26-05/31
1、只要加入「士林市場官方LINE帳號」，即可免費抽獎，有機會以200元購買「深夜食堂400元美食券組」。
2、前1000位加入士林市場官方LINE帳號，更可直接領取「深夜食堂40元美食券」(需滿100元)，數量有限、換完為止。
 

逛士林夜市不只有士林市場地下美食街 士林夜市美食推薦帶你看

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看更多士林市場地下美食街改裝開幕亮點、士林夜市推薦必吃：

▲士林市場地下美食街改裝4/25正式開幕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲士林市場地下美食街必吃推薦：臭豆腐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

▲士林市場地下美食街必吃推薦：蚵仔煎、烤鴨夾餅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​​​​​​​​

▲士林市場地下美食街必吃推薦：大餅包小餅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

▲士林市場地下美食街必吃推薦：烤杏鮑菇 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

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