去日本東京自由行必踩的景點就是表參道！位在表參道的商場表參道Hills從2025年4月中旬起，將推出3家令人期待的餐飲店，由於都是期間限定，如果有興趣就要把握機會，不要撲空了喔。

迪士尼皮克斯主題咖啡廳「OH MY CAFE」

以迪士尼與皮克斯動畫為靈感的體驗型主題咖啡廳「OH MY CAFE」於4月18日盛大開幕。首波主題將以經典動畫「小美人魚」為概念，打造粉紅色與紫色為主調的夢幻空間。

菜單中將推出以「小美人魚」中的艾莉兒公主和王子為形象的主題餐點，著重健康且色彩繽紛的料理，讓你在享用美食的同時，彷彿置身動畫世界。此外，還有隨機贈送的周邊商品、時尚雜貨等限定商品。







正統印度料理「Mother India」

擁有異國風情的「Mother India」將於4月25日（週五）在表參道Hills亮相，餐廳以印度特有的土窯「坦都爐」烹製正宗的印度燒烤料理，並搭配精心挑選的香料，調製出道地印度美食。值得一提的是，餐廳特製的「極品起司烤餅」使用獨特的混合起司製作，與香料豐富的印度咖哩堪稱絕配。為什麼要特地飛日本吃印度料理呢？其實日本的印度餐廳都經過口味調整，更符合日本人的口味，對台灣人來說也很值得一試哦！開幕有提供限定菜單：

極品起司烤餅套餐（特製奶油雞咖哩/極品起司烤餅/附沙拉），午餐時段為 1,800日圓（含稅），晚餐時段則是 1,950日圓（含稅）。供應期間為4月25日至5月31日。



築地玉壽司 笹時雨（4月25日重新開幕）

「築地玉壽司 笹時雨」將於4月25日重新開幕。新店面積為原來的兩倍，座位數也相應增加。新設的6人包廂將採用「專屬壽司師傅服務」，由專屬師傅在你面前一貫一貫地精心製作壽司，要拍照、錄影也很方便。餐廳不僅講究食材的處理，還選用無農藥、無肥料栽培的特級米「笹時雨」製作壽司飯。入口的瞬間，你將感受到米飯的甜味和香氣與食材本身完美融合。開幕期間，餐廳還將限時提供生鮪魚三貫盛（大腹、中腹、赤身）喔。







表參道Hills基本資訊

地址：東京都澀谷區神宮前4-12-10

營業時間：

● 商店 11：00～20：00

● 咖啡廳 11：00～20：00

● 餐廳 11 ：00～22：30（週五、週六營業至23：00）

● 若隔週一為假日，則週日餐廳營業至23：00

交通方式：東京地鐵銀座線、千代田線、半藏門線「表參道站」A2出口步行2分鐘；東京地鐵千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉站」5號出口步行3分鐘；JR山手線「原宿站」表參道出口步行7分鐘

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