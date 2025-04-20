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酸辣粉懶人料理推薦！虎留香碗裝酸辣粉免運開賣，5分鐘搞定超方便。

新品 虎留香 酸辣粉 螺螄粉 more
2025-04-20 17:15:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：虎留香
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

主打「夠酸、夠辣、夠快」的虎留香，再次掀起重口味即食風潮！這回全新登場的是碗裝「川味酸辣粉」，不只辣得過癮，還方便快速，只要五分鐘就能上桌。為了讓重口味控一次滿足，虎留香同步推出限時「酸民包」六入組，包含經典螺螄粉與新口味酸辣粉各三包，搭配新品上市活動，限時下殺87折，免運再加碼送好禮。不論你是加班族、租屋族還是深夜追劇族，這款酸爽麻辣的即食粉條絕對是你的宵夜新寵。
▲酸辣粉懶人料理推薦！虎留香碗裝酸辣粉免運開賣，5分鐘搞定超方便/ 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲酸辣粉懶人料理推薦！虎留香碗裝酸辣粉免運開賣，5分鐘搞定超方便/ 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香碗裝酸辣粉5分鐘即食 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香碗裝酸辣粉5分鐘即食 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理



新品「川味酸辣粉」主打碗裝即食設計，只需「撕、沖、拌」三步驟即可享用，特別為懶人料理者量身打造。內容不走一般即食麵的速成路線，虎留香以紅薯粉條搭配雙椒花椒、黑醋與腐竹蔬菜包，堆疊出濃郁層次的川味湯頭。油潑辣子激香打底，青紅花椒烘托麻感，再用天然黑醋收尾，辣中帶麻、酸而不嗆，吃得快也吃得好。滑溜有彈性的粉條越泡越入味，從辦公室到露營地，不論哪裡都能輕鬆享受這份重口味療癒。
▲虎留香碗裝酸辣粉只需「撕、沖、拌」三步驟即可享用 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香碗裝酸辣粉只需「撕、沖、拌」三步驟即可享用 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香碗裝酸辣粉辣中帶麻、酸而不嗆 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香碗裝酸辣粉辣中帶麻、酸而不嗆 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理


為了迎接酸辣粉新品登場，虎留香加碼推出超值「酸民包」，搭配官網限時活動，螺螄粉與酸辣粉各三包的組合價僅579元，原價672元還免運送到家。新會員註冊即贈30元購物金與品牌防潑圍裙，舊會員也有加碼福利，回購螺螄粉八入組只要999元再送5,000點虎香金，相當於現折50元。加碼新品體驗優惠，加購酸辣粉體驗包單包只要63元，限量開搶，數量有限售完為止。
▲虎留香推出超值「酸民包」，螺螄粉與酸辣粉各三包的組合價僅579元，還免運送到家 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理
▲虎留香推出超值「酸民包」，螺螄粉與酸辣粉各三包的組合價僅579元，還免運送到家 / 虎留香 提供、WalkerLand窩客島整理


 

虎留香 酸辣粉優惠

活動時間：2025年4月15日中午12:00 ～ 4月23日23:59
酸民包優惠：川味酸辣粉＋螺螄粉各3包，原價672元，特價579元（免運）
新會員：註冊即送30元購物金＋防潑水圍裙一件
舊會員：螺螄粉8入組優惠999元（原價1,272元）＋贈5,000點虎香金（折抵50元）
新品體驗包：加購酸辣粉體驗包63元／包，每筆訂單限加購3件
虎留香官網  

 

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