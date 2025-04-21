涮樂和牛鍋物羅東店回歸了！主打449元起就能爽吃和牛吃到飽的涮樂和牛，於三月中旬在羅東店發生食安問題，使得衛生局出動調查緊急閉店。這次，涮樂和牛鍋物羅東店完成全面消毒與設備升級，將於4月25日回歸營運。為感謝宜蘭人的支持與等待，推出限時三天的兩人同行、一人半價感恩祭。此外，也針對3月15日至16日用餐的顧客，也推出不限時退費及就醫協助措施，展現誠意與負責態度，一次補回你的信任感和飽足感。



▲羅東火鍋吃到飽推薦！涮樂和牛羅東店回歸，第二人375元只有3天/ 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理



▲涮樂和牛羅東店強勢回歸 / 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理

頂級原肉切片、近70種豐盛自助吧、炙燒和牛壽司

涮樂和牛鍋物 宜蘭羅東店

三天限定的「二人同行一人半價」僅限羅東店參加，而且只有三天，建議先訂位搶名額。全台門市也在四月底前推出對對碰優惠，證件對中「6、5、4」其中兩個數字，又或是名字裡有「馬、辣、慶」，即可免費升級「天使紅蝦吃到飽」。而四月生日壽星則是整桌升級「九孔鮑魚吃到飽」優惠。活動適用「極上雙和牛放題」以上專案，需提前預約並擇一優惠使用，讓老饕不只能吃和牛，也能吃海鮮吃到飽，堪稱四月最超值的吃鍋選擇。▲涮樂和牛羅東店推4/25~4/27兩人同行一人半價優惠/ 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理▲涮樂和牛提供/ 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理這次，涮樂和牛鍋物羅東店誠意十足，除了全店消毒、員工體檢、設備升級之外，還針對3月15日至16日間用餐過的人推出不限期限的全額退費政策，連當時看診的人也可以協助辦理理賠。不只賠錢賠心意，更希望把食安信任賠回來。重新開張後，菜單一樣精彩，和牛握壽司、北海道牛奶冰淇淋、自助聖代吧樣樣沒少，羅東人可以安心回鍋。▲涮樂和牛羅東店全店消毒、員工體檢、設備升級 / 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理▲涮樂和牛羅東店全店消毒、員工體檢、設備升級 / 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理▲涮樂和牛羅東店全店消毒、員工體檢、設備升級 / 涮樂和牛 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：宜蘭縣羅東鎮興東路6號2樓

電話：(03)9550116



涮樂和牛羅東店 2人同行1人半價

活動期間：2025/4/25~4/27

活動辦法：羅東店獨家!!4/25(五)至4/27(日)限時三天，凡二成人同行消費【極上雙和牛放題】以上專案，可享二人同行一位半價。

注意事項：

1、活動僅接受現場候位，活動僅優惠第二人餐費，使用優惠仍須支付原餐費10%清潔費。

2、本優惠限同桌同筆消費，且不能與任何行銷活動、折扣活動、壽星活動併用，也恕不累點。

3、本優惠僅限成人適用，兒童、幼兒、敬老均不適用人數累計。



涮樂和牛證件對對碰 天使紅蝦全桌免費送

活動期間:114/4/1~4/30

活動辦法:只要含二成人以上身份證、健保卡、護照對中「6、5、4」(樂活4月)任二碼(可重複)或姓名中有「馬、辣、慶」(限同字)，提前一日預約並主動告知參加「證件對對碰」活動且消費含「極上雙和牛放題」以上專案，即送「天使紅蝦全桌吃到飽」。

活動規則: 用餐時須出示有效證件正本，所有行銷活動只能擇一使用，且不得與任何折扣活動併用。



涮樂和牛四月壽星優惠

活動期間：2025/4/1~4/30

活動辦法：只要二成人以上四月份壽星同行，提前一日預約並主動告知參加壽星活動，用餐當日消費含「極上雙和牛放題」以上專案，即送「九孔鮑魚全桌吃到飽」。

活動規則: 用餐時須出示有效證件正本。



涮樂和牛羅東店 補償辦法

3／15～3／16用餐者憑發票可全額退費，退費不設期限。

3／15～3／25就醫者 門市協助辦理保險理賠

注意事項：優惠不可與其他行銷活動併用。





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