台灣造型雞蛋糕必吃！「叮噹脆皮雞蛋糕」台北、桃園都有，口感又脆又Q超讚。在台北與桃園的街頭，近期出現一台吸睛的藍白餐車，不只香氣撲鼻，更讓人忍不住駐足拍照。他們家以「台灣造型雞蛋糕」在網路上成功打響名號，每次出攤都吸引不少人前來熱情排隊，就為了一嚐這份「台灣味」。



▲台灣造型雞蛋糕必吃！「叮噹脆皮雞蛋糕」台北、桃園都有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲台灣造型雞蛋糕必吃！「叮噹脆皮雞蛋糕」採機動式經營，主打餐車形式 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

台灣造型雞蛋糕 叮噹脆皮雞蛋糕

「叮噹脆皮雞蛋糕」採機動式經營，主打餐車形式，不定時巡迴台北文山、新北汐止、桃園八德等地，出沒時間與地點則透過社群平台即時公告。餐車本身極具特色，車身以卡通人物「哆啦A夢」為靈感設計，車內除了烤盤與甜點外，還附設扭蛋機、娃娃機等小遊戲，猶如一座移動玩具屋。▲台灣造型雞蛋糕「叮噹脆皮雞蛋糕」不定時巡迴台北文山、新北汐止、桃園八德等地 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝「叮噹脆皮雞蛋糕」的最大亮點，莫過於那份以「台灣地圖」為靈感設計的雞蛋糕。一份50元的雞蛋糕由六塊拼圖組成，每塊分別對應台灣不同縣市，並清楚標註地名，極具創意。而雞蛋糕外皮酥脆、內裡偏Q，並非傳統厚重型口感，保留輕盈空氣感的蓬鬆脆皮；雖無內餡，卻以樸實香氣與趣味造型取勝。▲台灣造型雞蛋糕「叮噹脆皮雞蛋糕」一份50元的雞蛋糕由六塊拼圖組成 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝在各式造型雞蛋糕百花齊放的時代，老闆用「台灣」這份情懷抓住了大眾的心。大家如果想吃的話，務必記得關注他們的社群平台，每個月都會公告最新的出攤地點，等到下一次出現在你家附近時，可別錯過這份既好吃又好玩的「台灣造型雞蛋糕」。▲台灣造型雞蛋糕「叮噹脆皮雞蛋糕」每個月都會公告最新的出攤地點 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址、營業時間：依照 官方粉絲專頁 公告為主。

台灣造型雞蛋糕 叮噹脆皮雞蛋糕 推薦菜單

推薦菜單：任一造型雞蛋糕 $50

除了台灣造型雞蛋糕 這些餐車美食也要吃

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