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海底撈優惠券免費領！隱藏版小龍蝦5折券快領，11天倒數別錯過。

火鍋 海底撈 小龍蝦 優惠券 more
2025-04-22 19:19:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

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隱藏版海底撈優惠券免費領！一年四季都愛吃火鍋的台灣人，即便是炎炎夏日到來也會想在冷氣房吃著暖呼呼的鍋物。這次，海底撈悄悄推出隱藏版優惠，將人氣副餐小龍蝦推出五折優惠券，最後倒數11天領券時間，一定要趁早先領起來，揪朋友來吃海底撈。
▲海底撈優惠券免費領！隱藏版小龍蝦5折券快領，11天倒數別錯過 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲海底撈優惠券免費領！隱藏版小龍蝦5折券快領，11天倒數別錯過 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲海底撈優惠券免費領LINE會員限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲海底撈優惠券免費領LINE會員限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



海底撈本次主打的小龍蝦套餐，以麻辣鮮香聞名，是許多饕客每次點鍋的必吃選項。搭配豐富配料與火鍋湯底，不僅滿足海鮮控味蕾，也讓整體用餐質感再升級。現在透過LINE好友就能領取五折券，每位會員在四月底前都可以免費一張優惠券，只要在五月底前內用滿千即可兌換小龍蝦，有麻辣、蒜香、十三香三種口味任選，每一款都讓人吃到狂舔手手。
▲海底撈小龍蝦有麻辣、蒜香、十三香三種口味選擇 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲海底撈小龍蝦有麻辣、蒜香、十三香三種口味選擇 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

這次，海底撈小龍蝦五折優惠券，只限平日週一至週五的17點前或22點後使用，且需內用並單桌消費鍋底滿千元以上才能享有折扣，每張券限一桌使用乙次。建議提前規劃聚餐時間，錯開尖峰與假日。無論是想省錢或是想大啖小龍蝦，這張隱藏版優惠券都超值得收藏。
▲海底撈小龍蝦海底撈小龍蝦五折優惠券，限平日週一至週五的17點前或22點後使用 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲海底撈小龍蝦海底撈小龍蝦五折優惠券，限平日週一至週五的17點前或22點後使用 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝




 

海底撈小龍蝦五折優惠券

活動時間：2025年04月16日－05月30日
適用時段：平日週一至週五17:00前、22:00後
適用方式：內用且鍋底消費滿千元，並主動出示LINE會員專屬優惠券
活動品項：小龍蝦套餐限時五折
每桌限用一次，限內用，不適用外帶與外送
優惠券為無償取得，不得轉售、找零或更換其他商品，逾期無效。

 

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