新竹吃到飽Buffet必吃清單再加1，「煙波湖濱館餐廳」全新打造的「莫內饗宴」自助餐Buffet於4月18日正式展開試營運，不僅主打現撈海鮮Buffet吃到飽與產地直送頂級食材，更同步開放三溫暖、歐式花園空間等設施免費體驗，讓用餐成為一種全方位的生活享受。



▲煙波新竹莫內吃到飽88折！現撈海鮮Buffet 再加碼三溫暖體驗 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



現場料理環繞「七感」主軸展開，首先是「鮮感」，由新竹明發定置漁場每日清晨直送的現流魚與活體海鮮，採永續漁法捕撈，確保生態與品質兼顧。最具代表性的活跳蝦區，顧客點餐後由主廚現撈、現煮、現送上桌，搭配每日更換的手工醬汁，讓每一口都鮮美飽滿、肉質彈牙。而蒸氣低溫料理法更保留魚肉原始風味，搭配以香草、白酒或果香調製的風味醬料，將海味層次提升至另一境界。



▲最具代表性的活跳蝦區，顧客點餐後由主廚現撈、現煮、現送上桌，搭配每日更換的手工醬汁，讓每一口都鮮美飽滿、肉質彈牙 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

「貴感」料理則匯集全球頂級珍饈，包含美國SRF黑標極黑和牛背肩，採低溫熟成後高溫炙燒，精準控制內裡粉嫩與肉汁飽滿的完美熟度。現切爐烤後的油脂滲透與纖維交融，每一片都像藝術般細緻。另一焦點是西班牙伊比利帶骨火腿，經兩年以上自然熟成，油脂細膩、鹹香中帶堅果香，搭配現場紅白酒或假日限定的Faena Moscato氣泡酒，濃郁果香與微甜口感相得益彰。▲首先是「鮮感」，由新竹明發定置漁場每日清晨直送的現流魚與活體海鮮，採永續漁法捕撈，確保生態與品質兼顧 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝​​​​​​​▲首先是「鮮感」，由新竹明發定置漁場每日清晨直送的現流魚與活體海鮮，採永續漁法捕撈，確保生態與品質兼顧 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝在「潮感」料理方面，威靈頓鮭魚排以厚切挪威鮭魚包裹洋蔥、香菇製成的法式蘑菇醬，外層千層酥皮爐烤至金黃酥脆，展現法餐經典的工藝與創意。而造型如毛巾般的韓式毛巾捲蛋糕，則以法國Opera巧克力卡士達為內餡，搭配可麗餅皮、Oreo餅乾碎與各式果漿點綴，甜而不膩、口感綿密如雲，深受年輕族群喜愛。喜愛精緻糕點與創意麵包的食客，則不可錯過「精感」與「名感」料理。像是層層酥脆的起司雪花松露可頌，內餡注入濃郁黑松露醬，頂部撒上義大利熟成起司Bella Lodi，鹹香迷人如花綻放；冰霜栗香蒙布朗則選用頂級栗子泥製成綿密山丘狀蛋糕，搭配自選冰淇淋口味，入口即化。每日現場供應世界冠軍職人王鵬傑製作的蜂巢麵包與酸種麵包，外脆內韌，散發自然酵母的微酸香氣，細細咀嚼後更顯層次。​​​​​​​▲像是層層酥脆的起司雪花松露可頌，內餡注入濃郁黑松露醬，頂部撒上義大利熟成起司Bella Lodi，鹹香迷人如花綻放 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝更值得一提的是「趣感」設計，從入座起便充滿儀式感。每組賓客將獲贈一組「莫內調色盤」，以爆米花片搭配五款醬料進行創意搭配，宛如進行一場味覺作畫。餐間還有專人桌邊服務，提供薄荷茶與鹹派等限定小品，創造互動又充滿驚喜的用餐過程。同時，每一道料理皆與莫內的畫作主題呼應，從「炙曦」燒烤區、「綠宴」冷盤生菜、「潮韻」海鮮吧、「鮨影」壽司生魚片區，到「瑰彩」甜點區與「酌光」調酒區，不只名稱優美，背後更蘊含藝術與料理的深度對話。即日起至4月25日為試營運期間，享用「莫內自助餐」即享88折Buffet優惠；開幕後至6月30日，平日午晚餐用餐可獲「俱樂部暢玩券」、「四人同行一人免費券」與限量活動刮刮卡。用餐價格平日午餐每人1,180元、晚餐1,380元，假日則分別為1,580與1,680元，完整資訊可上煙波湖濱館餐廳官網查詢。▲即日起至4月25日為試營運期間，享用「莫內自助餐」即享88折Buffet優惠 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝新竹煙波「莫內饗宴」不只是一次吃到飽用餐，更是一場融合新竹Buffet推薦、現撈海鮮Buffet、美感空間與文化體驗的全新探索。對於追求生活質感的你，或許該趁這次限時Buffet優惠，親身感受這場以食為畫、以藝術為境的煙波自助餐革新之作。▲新竹煙波「莫內饗宴」不只是一次吃到飽用餐，更是一場融合新竹Buffet推薦、現撈海鮮Buffet、美感空間與文化體驗的全新探索 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝





煙波新竹莫內饗宴吃到飽優惠

試營運期間：2025年4月18日至4月25日，內用享 88 折優惠

正式開幕：2025年4月26日登場，開幕日至6月30日推出限時優惠

開幕優惠一：週日至週四內用午餐或晚餐，即贈「俱樂部免費暢玩券」（限當日使用）

開幕優惠二：加贈「四人同行一人免費券」與「活動刮刮卡」各乙張



煙波新竹莫內吃到飽價格 訂位

用餐價格

平日午餐1,180元、晚餐1,380元

假日午餐1,580元、晚餐1,680元（均需另加10%服務費）

訂位方式

電話：03-520-3188#5130

線上訂位與餐價資訊：https://lihi.cc/wWK8k

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