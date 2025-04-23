AI教父黃仁勳每次旋風來台，一定會掀起黃仁勳美食地圖清單搶吃風潮！曾經被黃仁勳二訪的「春韭」，在今年夏天推出全新夏季新菜，不僅有經典招牌必吃的黃金雞湯，還有根據時令食材發想的特色菜，在炎炎夏日讓大家也有好胃口大飽口福。春韭採預約制，無服務費，全台三間分店同步供應，為初夏饕客獻上一場限定的私廚盛宴。



▲黃仁勳台北美食愛店！超強黃金雞湯春韭新菜推薦，預約制要搶訂 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲黃仁勳台北美食愛店「春韭」台北、台中都有分店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

春韭 夏季菜單

黃仁勳愛店之一的「春韭 晴光店」還有親筆簽名，黃仁勳留下的800元美金小費也被裱匡掛在牆上，當鎮店發財金。夏日菜單以創意融合經典為主軸，其中招牌「黃金雞湯」升級登場，特選五隻全雞文火熬煮15小時，呈現濃郁帶有滿滿膠質的雞湯，最後再加入全新整隻雞讓大家吃到鮮嫩的雞肉。這次升級版「魚翅花膠竹笙黃金雞湯」還加入魚翅、花膠與竹笙，湯頭溫潤濃郁，是黃仁勳吃不完也要外帶的必吃經典，亦是每桌必點招牌。▲春韭招牌必點黃金雞湯，使用五隻雞熬煮15小時以上，再加上一整隻雞肉入料 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲春韭招牌必點黃金雞湯這次升級成「魚翅花膠竹笙黃金雞湯」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝夏季新菜部分以開胃為主打，有以魚片包裹菜心的「雨露春心」，則融合紅椒醬與蔥薑水香氣，外滑內脆。酸香「酸湯跳跳蝦」與「牛轉乾坤」分別帶來客家酸菜與柚香泰醬的雙重滋味。「果香三分鮑」則將鮮鮑搭上酸甜芒果檸檬與洋地瓜片，果香與鮮味交織出，為整體菜單增添夏日爽口層次。「春韭」也保留靈活彈性，讓主廚依每日食材調整菜式，讓每次來訪都像一場新旅程。▲春韭新菜「果香三分鮑」則將鮮鮑搭上酸甜芒果檸檬與洋地瓜片 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲春韭「牛轉乾坤」牛腱以滷汁與柚香泰醬醃透 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝「金絲鬆油條飯糰龍蝦」以整尾龍蝦拆肉，搭配蒜酥與金黃紅蔥，外層酥脆油條包裹糯米飯，咬下瞬間酥香四溢。「燥子黑玉參」以濃郁紅油肉燥搭配澳洲黑玉參，風味平衡又充滿口感層次。補氣暖身的「美人肚」湯品與潤肺養顏的甜品「相思雪燕」，畫下句點，滿足味蕾也滋養身心。而「春韭」的魅力，不只藏在盤中，更藏在每個轉身與抬眼的角落。從古董打字機、鐵窗花到舊帳冊壁紙，彷彿步入時光靜止的空間劇場。▲春韭夏季新菜「金絲鬆油條飯糰龍蝦」口感豐富 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲春韭人氣必吃「和牛銀絲捲」加入澳洲M9和牛、起司以及洋蔥超罪惡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

新菜：燥子黑玉參、金絲鬆油條飯糰龍蝦、果香三分鮑、美人肚、酸湯跳跳蝦、雨露春心（菜心魚）、牛轉乾坤、魚翅花膠竹笙黃金雞湯、相思雪燕

價格：NT$1,200（限平日午餐）／NT$1,800／NT$2,500／NT$3,000／NT$4,000

注意事項：全時段免收服務費，採預約制。無菜單料理形式，依食材每日調整。



春韭 基河店

地址：台北市士林區基河路257號

春韭 基河店訂位



春韭 晴光店

地址：台北市中山區中山北路二段183巷1-5號

春韭 晴光店訂位



春韭 精誠店

地址：台中市南屯區精誠路662號

春韭 精誠店訂位





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