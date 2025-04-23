全家新品、咖啡優惠跟上！初夏來臨氣溫飆升，全家一次推出多款沁涼新品與高CP值優惠活動。從經典「麥芽牛奶酷繽沙」、四款涼麵組合，到雞胸沙拉的清爽搭配，全都鎖定輕盈無負擔的口感設計，為上班族和小資族解決夏季餐桌煩惱。還加碼推出超萌馬來貘聯名冰品和免費周邊，帶給大家滿滿療癒感。而每週末小資族最愛的「錢錢放大術」，全家咖啡只要10元再多一杯和多款冰品買一送一，無論補水、消暑全家通通幫你備好。



▲全家咖啡10元、哈根達斯1元多一件！全家4大優惠吃買一送一/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家這波話題新品主打就是和光泉聯名打造的「麥芽牛乳酷繽沙」，以瑞士麥芽為基底，融合香濃牛奶或咖啡，加上巧克力蜂蜜脆片，喝得到層層驚喜，即日起至4月29日，全家會員享59元優惠價。涼麵選項也升級「大滿足」版本登場，包括麻醬、香辣、台式與椒麻四款風味，使用國產履歷花生醬與百年醬油品牌調味，醬香濃郁而不膩。指定涼麵搭配三合一味噌湯享8折，若搭配700ml茶飲還能再折10元，只要走進巷口全家就能吃到。



▲全家涼麵選項也升級「大滿足」版本登場/ 全家 提供、WalkerLand窩客島整理

全家 麥芽牛乳酷繽沙

除了冰品與主食，對講求飲食均衡的族群來說，雞胸肉與沙拉組合絕對是首選。全家即日起至5月13日推出嫩雞胸與雞柳條系列搭配指定沙拉現折10元活動，提供多樣選擇不怕吃膩。無論是健身族、減脂族還是想吃得輕盈又方便的通勤族，這組合不僅熱量低、蛋白質高，還能直接省去備餐時間，是辦公室午餐最強搭檔。▲全家雞胸肉與沙拉組合優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理迎接4月27日的「世界貘日」，「全家」與人氣角色馬來貘聯手推出限時限定活動。4月25日至4月27日，單筆消費滿250元就能獲得限量馬來貘L夾，設計萌度爆表數量有限送完為止。同時也同步上市聯名冰品「貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕」與「不含貘芝麻牛奶」，分別主打雙層口感與濃郁芝麻奶香，單件購買或多件合購都有優惠。▲全家與人氣角色馬來貘聯手推出限時限定活動 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家4/25~4/27單筆消費滿250元就能獲得限量馬來貘L夾 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理月底小資神隊友就是「全家」！祭出「錢錢放大術」超殺優惠，即日起至4/27，Let’s Café特濃拿鐵、美式、Let’s Tea高冷烏龍第2杯只要10元，哈根達斯迷你杯加1元多1件、杜老爺冰品任3件100元，讓你爽爽補庫存。4/25～4/27限定「康康五」活動再加碼，多款冰品飲料買1送1，包括百吉布丁雪糕、桂冠雪酪、可口可樂水蜜桃、Fami天然水等都入列。全盈+PAY再推滿千折200，用最省的方式迎戰夏天第一波高溫。▲全家咖啡10元多一杯優惠 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理▲全家哈根達斯1元多一杯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

售價：65元

優惠活動：即日起~4/29，全家會員優惠59元



全家Ｘ馬來貘聯名

貘抖明星巧克力巧酥牛奶雪糕 49元

優惠活動：即日起~4/29，兩件8折/三件75折



不含貘芝麻牛奶 38元

優惠活動：即日起~4/29，單件35元，2件65元



全家大滿足涼麵系列

品項：

大滿足麻醬涼麵 69元

大滿足香辣涼麵 69元

台式麻醬涼麵 59元



優惠活動：

1.即日起~5/13指定涼麵+三合一味噌湯享合購價8折優惠。

2.涼麵全品項搭配Let’s Tea、Fami Collection(700ml)茶飲折10元。



全家 錢錢放大術

活動時間：即日起至4/27

優惠內容：

Let’s Café 特濃拿鐵／特濃美式（大杯、冰熱不限）第2杯10元

Let’s Tea 阿里山高冷烏龍 第2杯10元

哈根達斯迷你杯 加1元多1件

杜老爺冰品 指定品項任選3件100元

共19項超值商品同步優惠中



全家康康五買一送一

活動時間：4/25～4/27

活動內容：百吉布丁大雪糕、桂冠冰菓室 百香白葡萄雪酪、可口可樂（水蜜桃口味）、FamiCollection 天然水（2.2L）等多款指定冰品與飲品買1送1





美食優惠接著吃！月底救星就靠買一送一和優惠券