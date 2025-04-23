哆啦A夢特展要來台灣啦！超人氣展覽「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」將於6月28日在華山東2館四連棟盛大登場，不只把超過100隻不同造型的立體哆啦A夢一次搬來台灣，更有首次曝光的12米高巨型漫畫家哆啦A夢站上華山戶外廣場，4/28搶先開賣預購票、也預告將有超萌台灣限定周邊小物，粉絲一定要準時衝。



▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站6/28插旗台北華山，4/28起預售票開賣 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理



▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站將100隻哆啦A夢搬進華山，還有一隻12公尺高哆啦A夢 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理

100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站

這次「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展」台北站展覽內容大升級，從經典漫畫、動畫到電影元素全收錄，除了珍貴的手稿原畫與首次在台公開的「藤子・F・不二雄老師復刻工作室」，還有「100%微型劇院」播放獨家短篇動畫，以及「互動漫畫閱讀房間」用3D光雕呈現漫畫互動體驗。必拍量來有巨大漫畫牆與立體秘密道具展區，從時光布到空氣砲一應俱全，還原童年時光的哆啦A夢經典場景。▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站展覽內容升級 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站展覽內容經典漫畫、動畫到電影元素全收錄 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理除了展覽看不完，各式各樣的展覽限定商品也超吸引人，這次哆啦A夢特展在台北站推出限定公仔、鑰匙圈到帽T、麻將組通通有，還有只有台北場才買得到的獨家款式。此外，本次特展在4月28日開賣預售票400元，5月5日再開放全通路購票，還有雙人票、好友票等套票組合，適合大小朋友一起揪團朝聖哆啦A夢。▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站集結多款哆啦A夢周邊 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理▲100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站必拍哆啦A夢立體公仔 / 聯合數位文創提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：2025.6.28 (六) - 2025.10.6 (一)

活動地點：華山1914文化創意產業園區 東2館四連棟（台北市中正區八德路一段1號）



100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 預售票資訊

優惠時間：2025/04/28-06/27

票價：預售優惠單人票400元

售票通路：

4月28日起正式於udn售票網、Klook首先開放預售

5月5日起開放全通路預售購買



100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展展覽限量特典套票

販售通路：udn售票網獨家販售，售完為止。



超可愛哆啦A夢特展之外 IP粉絲也要追