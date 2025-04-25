新莊人今天就吃胡椒廚房！日系鐵板料理品牌「胡椒廚房」去年因為代理商無預警倒閉，讓全台胡椒廚房關門。如今，由橘焱胡同集團接手代理，於新莊宏匯廣場強勢回歸，讓想要聽到上桌滋滋作響的鐵板、吃到自己拌炒的「胡椒牛肉飯」的饕客，不用再惋惜吃不到。而新莊宏匯廣場的「胡椒廚房」開幕也推出買一送一優惠，以及限定新品，回饋一直熱愛「胡椒廚房」的饕客？



▲新莊人衝買一送一！胡椒廚房回歸新北，招牌胡椒牛肉飯回憶殺 / 胡椒廚房 提供、WalkerLand窩客島整理



胡椒廚房主打現場自助鐵板烹調，以專利鑄鐵板保溫長達30分鐘以上，讓每一口都維持最佳溫度。搭配經典胡椒奶油、蒜香醬汁與現磨胡椒香氣，透過客人DIY自己選擇醬料拌炒的過程，香氣撲鼻讓人食慾大開。這次全新登場的「牛肉椒燒烏龍麵」更是結合彈牙烏龍麵與濃郁醬汁，將日式風味揉合台式靈魂，開幕就能吃到限定新品，美味升級再進化。



▲主打現場自助鐵板烹調，以專利鑄鐵板保溫長達30分鐘以上，讓每一口都維持最佳溫度 / 胡椒廚房 提供、WalkerLand窩客島整理

胡椒廚房 新莊宏匯廣場

為慶祝新莊宏匯分店開幕，胡椒廚房加碼推出雙重優惠。4月25日至27日連續三天限定推出「買一送一」活動，每日限量30份，可任選胡椒牛肉飯或雞肉飯。沒搶到也別氣餒，即日起至5月31日止，只要到全台任一門市消費並打卡，即可免費兌換一杯飲品。想吃熱騰騰鐵板料理又想賺優惠，這波活動真的不能錯過。▲胡椒廚房回歸新北，開幕連續三天限定推買一送一 / 胡椒廚房 提供、WalkerLand窩客島整理

電話：02-85216812

地址：新北市新莊區新北大道四段3號7樓

營業時間：

週日～週四11:00–21:30

週五、週六11:00–22:00



胡椒廚房 新莊宏匯廣場開幕優惠

1、4月25日至27日，新莊宏匯店限定「買一送一」，胡椒牛肉飯 或 胡椒雞肉飯二選一。每日限量30份。

2、4月25日至5月31日，全台門市打卡送飲品一杯。





買一送一吃完！月底救星超夯美食優惠要跟上