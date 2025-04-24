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永和人衝！北投炸蛋蔥油餅插旗永和四號公園，50元銅板價小吃跟上。

新開店 永和美食 北投炸蛋蔥油餅 小吃 more
2025-04-24 09:16:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

永和人吃起來！總店在捷運新北投站附近的「北投炸蛋蔥油餅」，還沒開門總是能看見滿滿的排隊人潮，是北投在地人的人氣台式下午茶。如今正式進軍新北永和，地點就在四號公園周邊，讓永和人多了一個必吃美食。這家「北投炸蛋蔥油餅」曾從小小發財車起家，如今憑藉獨門技術和誠意十足的用料，不只在IG上爆紅，更讓許多饕客不遠千里專程北上排隊朝聖。現在不用跑北投，永和人也能隨時就近嚐到療癒的炸彈蔥油餅。
▲永和人衝！北投炸蛋蔥油餅插旗永和四號公園，50元銅板價小吃跟上 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲永和人衝！北投炸蛋蔥油餅插旗永和四號公園，50元銅板價小吃跟上 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲北投在地人氣台式小吃「北投炸蛋蔥油餅」插旗永和 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲北投在地人氣台式小吃「北投炸蛋蔥油餅」插旗永和 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



不同於市面常見蔥油餅，北投炸蛋蔥油餅的餅皮一入鍋就如吹氣球般膨脹，酥脆卻又帶有空氣感，堪稱療癒系美食代表作。從麵糰到餡料，每日現做毫不馬虎，不只吸引年輕人瘋打卡，連長輩都甘願一早就來排隊搶吃。最經典的組合莫過於炸至金黃的半熟炸蛋與鋪滿的三星蔥，咬下去還會爆汁，飽足又涮嘴，是不少人一吃成主顧的國民下午茶。
▲「北投炸蛋蔥油餅」餅皮一入鍋就如吹氣球般膨脹，酥脆卻又帶有空氣感 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲「北投炸蛋蔥油餅」餅皮一入鍋就如吹氣球般膨脹，酥脆卻又帶有空氣感 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲「北投炸蛋蔥油餅」多種口味任選，最便宜50元就有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲「北投炸蛋蔥油餅」多種口味任選，最便宜50元就有 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

除了經典原味，北投炸蛋蔥油餅也推出多款人氣口味，滿足不同饕客的胃。想吃得更有層次感可以試試「雙蛋」，或是加上一整根「德式香腸」超有份量感，起司控則不能錯過「起司」與「雙倍起司」的濃郁系口味。醬料部分從基本的甜辣醬、醬油膏到特製韓式辣醬都有，辣度與香氣兼具。
▲醬料部分從基本的甜辣醬、醬油膏到特製韓式辣醬都有，辣度與香氣兼具 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲醬料部分從基本的甜辣醬、醬油膏到特製韓式辣醬都有，辣度與香氣兼具 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲起司控不能錯過「起司」與「雙倍起司」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
▲起司控不能錯過「起司」與「雙倍起司」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



 

北投炸蛋蔥油餅 永和永貞店

地址：新北市永和區永貞路139號
營業時間：
週一～週五 11:00~14:00、16:00~21:00(週三公休)
週六 12:00~21:00
週日 12:00~18:00
 

北投炸蛋蔥油餅 永和永貞店菜單

原味 $50
雙蛋 $60
起司 $60
雙起司 $70
德式香腸 $70

 

永和銅板小吃加碼吃！

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