五月的阿里山，微涼的山風與綻放的螢光交織成一幅動人的畫卷，吸引無數旅人前來尋找屬於這片土地的自然與人文之美。隨著嘉義縣螢火蟲季正式登場，阿里山賓館以其深耕在地文化與生態旅遊的專業，推出「親子共遊鐵道賞螢」活動，結合古董蒸汽火車的復古魅力與夜間螢火蟲生態導覽，為家庭旅客打造一場兼具教育與休閒的慢遊體驗。這不僅是一趟旅行，更是一場穿越時光與自然的奇幻冒險，讓每位旅人在阿里山的懷抱中，與家人共享溫馨的母親節時光。





活動的核心亮點之一，是搭乘「檜來嘉驛_媽祖檜木列車」。這列由阿里山林鐵文資處精心復原的古董蒸汽火車，每週六、日及國定假日從嘉義站緩緩駛向北門站，沿途穿越嘉義的歷史街區，車廂內散發著檜木的清香，讓人彷彿置身百年前的木都時光。車廂設計融入台灣傳統美學，八仙彩、日月扇等花磚紋飾勾勒出濃厚的媽祖信仰文化，旅客不僅能近距離欣賞21號蒸汽火車的經典工藝，還可憑票根至天后宮兌換紀念小禮，感受媽祖的庇佑。這趟列車之旅不僅是鐵道迷的朝聖之旅，更適合親子家庭一同體驗台灣鐵道文化的獨特魅力。



除了市區的蒸汽火車體驗，阿里山森林遊樂區內的祝山、沼平、神木三條支線小火車同樣令人心動。這些古老小火車行駛在千年神木群間，穿越宛如宮崎駿電影「神隱少女」中隧道般的茂密森林，直達巨木參天的神木區。陽光穿透樹梢，灑在鐵軌上的光影，讓旅人彷彿走進電影中的奇幻場景。阿里山賓館特別為五月旅程設計專屬套票，包含車資、專業導覽與紀念票卡，價格僅需350元，讓旅客能以輕鬆的步調深入探索阿里山的自然與文化之美。當夜幕低垂，阿里山的螢火蟲成為另一大焦點。嘉義縣以全台最多樣的螢火蟲品種聞名，今年文化觀光局推出23處賞螢秘境，涵蓋步道、部落與鐵道景點。阿里山賓館攜手大阿里山旅遊協會，推出夜間賞螢導覽活動，由生態達人帶領旅客走訪迷糊步道與十字路社區的十字車站，近距離觀賞螢光點點的「螢河」奇景。從即日起至2025年5月28日，入住阿里山賓館的旅客可免費參加這項鐵道賞螢體驗，並獲贈兒童專屬洗沐旅行組，讓親子旅程更加貼心與難忘。這些活動不僅展現阿里山在生態旅遊上的專業，也讓旅客在自然中找到心靈的寧靜。阿里山賓館本身也是一大亮點。位於森林遊樂區核心地帶，賓館以典雅的歐式套房與貼心的服務聞名，提供旅客舒適的休憩空間。無論是清晨漫步在雲霧繚繞的步道，抑或是夜晚聆聽山林間的蟲鳴，入住賓館的每一刻都讓人感受到阿里山的獨特魅力。活動期間，賓館還結合在地部落文化與鐵道風光，推出多項親子友善行程，例如手作體驗與生態解說，讓孩子在遊玩中學習，與家人共同創造珍貴回憶。這場五月的阿里山之旅，不僅是對母親節的溫馨獻禮，更是對台灣自然與文化遺產的深度探索。從蒸汽火車的復古情懷到螢火蟲的夢幻光影，從檜木車廂的傳統工藝到神木林的靜謐氛圍，阿里山賓館以專業的旅遊規劃與對在地文化的尊重，為每位旅人編織了一段難忘的旅程。趁著螢火蟲季的限定時光，帶上家人，搭上這班通往自然的慢速列車，讓阿里山的星光與螢光，成為今年五月最美的記憶。

檜來嘉驛_媽祖檜木列車體驗

時間：每週六、日及國定假日

路線：嘉義站至北門站，停靠車庫園區

特色：搭乘古董蒸汽火車，欣賞檜木車廂內八仙彩、日月扇等傳統花磚紋飾設計，感受媽祖信仰文化

活動：近距離觀賞21號蒸汽火車經典工藝，憑票根至天后宮兌換紀念小禮

套票：包含車資、導覽解說、專屬紀念票卡，來回票價350元



阿里山森林遊樂區支線小火車之旅

路線：祝山、沼平、神木三條支線

特色：搭乘古老小火車穿越千年神木群與茂密森林，體驗宮崎駿《神隱少女》隧道場景

時間：每週六、日及國定假日

套票：包含車資、導覽解說、專屬紀念票卡，來回票價350元



鐵道賞螢導覽活動

時間：即日起至2025年5月28日

地點：迷糊步道、十字路社區十字車站

特色：由生態達人帶領夜間導覽，觀賞螢火蟲點綴的「螢河」奇景

優惠：入住阿里山賓館免費參加，加贈兒童洗沐旅行組



嘉義縣螢火蟲季相關活動

內容：結合親子步道、部落文化、鐵道風光，推出23處賞螢秘境

主辦：嘉義縣文化觀光局，阿里山賓館與大阿里山旅遊協會協辦

特色：探索阿里山生態、人文與鐵道文化的多元體驗



阿里山賓館住宿優惠

時間：即日起至2025年5月28日

內容：入住贈送鐵道賞螢體驗與兒童洗沐旅行組

特色：位於阿里山森林遊樂區核心，提供歐式套房與親子友善行程（如手作體驗、生態解說）



來去阿里山賞螢了，怎麼可以不去吃一下嘉義特色美食