珍奶控的專屬節日「國際珍奶日」喝起來！85℃這次為了慶祝4月30日國際珍奶日，讓粉絲一次喝好喝滿，主打黑糖珍珠系列飲品第二杯25元限定優惠，還能寄杯，最高現省200元。不管你是每天必喝珍奶的珍奶控，還是有優惠我就喝的飲料控，這次都趁珍奶日喝起來。



▲4月30日國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



85℃在4/30國際珍奶日推出一日限定優惠活動，指定兩款品項「黑糖珍珠鮮奶（中杯）」與「黑糖珍珠厚奶茶（大杯）」同品項第二杯只要25元，換算下來平均一杯只要45元，購買三組最多現省120元。寄杯10杯更享加碼優惠，最高現省200元。冷熱任選、寄杯可參加，珍奶控4/30準時衝85℃買爆。



▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

85℃ 430國際珍奶日優惠

針對本次活動必喝的「黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶」，其中85℃的黑糖珍珠採每日現煮，保有彈牙口感與濃濃黑糖香，搭配厚實奶香的鮮奶或奶茶，吸引珍奶控揪團喝。85℃這波活動雖只有4/30一日限定，但可以寄杯留著慢慢喝，換算下來還是超划算，珍奶控不能錯過。▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元，寄杯優惠最高省200元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/04/30一日限定

活動內容：買「黑糖珍珠鮮奶（中杯）」與「黑糖珍珠厚奶茶（大杯）」同品項第二杯25元。

注意事項：冷熱任選、寄杯可參加。



85℃ 430國際珍奶日寄杯優惠

黑糖珍珠鮮奶：10杯優惠價450元（原價650元）

黑糖珍珠厚奶茶：10杯優惠價400元（原價550元）



國際珍奶日優惠不只85℃ 珍奶控也要喝爆各間珍奶優惠