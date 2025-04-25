為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 國際珍奶日25元開喝！85℃慶祝國際珍奶日第二杯25元，寄杯優惠現省200元。

國際珍奶日25元開喝！85℃慶祝國際珍奶日第二杯25元，寄杯優惠現省200元。

國際珍奶日 珍奶 飲料 珍珠奶茶 more
2025-04-25 10:04:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：85℃
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

珍奶控的專屬節日「國際珍奶日」喝起來！85℃這次為了慶祝4月30日國際珍奶日，讓粉絲一次喝好喝滿，主打黑糖珍珠系列飲品第二杯25元限定優惠，還能寄杯，最高現省200元。不管你是每天必喝珍奶的珍奶控，還是有優惠我就喝的飲料控，這次都趁珍奶日喝起來。
▲4月30日國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理
▲4月30日國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

85℃在4/30國際珍奶日推出一日限定優惠活動，指定兩款品項「黑糖珍珠鮮奶（中杯）」與「黑糖珍珠厚奶茶（大杯）」同品項第二杯只要25元，換算下來平均一杯只要45元，購買三組最多現省120元。寄杯10杯更享加碼優惠，最高現省200元。冷熱任選、寄杯可參加，珍奶控4/30準時衝85℃買爆。
▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理
▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



針對本次活動必喝的「黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶茶」，其中85℃的黑糖珍珠採每日現煮，保有彈牙口感與濃濃黑糖香，搭配厚實奶香的鮮奶或奶茶，吸引珍奶控揪團喝。85℃這波活動雖只有4/30一日限定，但可以寄杯留著慢慢喝，換算下來還是超划算，珍奶控不能錯過。
▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元，寄杯優惠最高省200元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理
▲慶祝國際珍奶日，85℃黑糖珍珠系列飲品第二杯25元，寄杯優惠最高省200元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

 

85℃ 430國際珍奶日優惠

活動期間：2025/04/30一日限定
活動內容：買「黑糖珍珠鮮奶（中杯）」與「黑糖珍珠厚奶茶（大杯）」同品項第二杯25元。
注意事項：冷熱任選、寄杯可參加。
 

85℃ 430國際珍奶日寄杯優惠

黑糖珍珠鮮奶：10杯優惠價450元（原價650元）
黑糖珍珠厚奶茶：10杯優惠價400元（原價550元）
 

國際珍奶日優惠不只85℃ 珍奶控也要喝爆各間珍奶優惠

推薦閱讀：2025國際珍奶日買一送一！珍奶日18間珍奶買一送一，你訂32間線上飲料優惠通通喝。

推薦閱讀：國際珍奶日優惠開喝！CoCo珍奶一杯33元開喝，一日限定葡萄柚果粒茶飲料優惠。

推薦閱讀：飲料控喝新品優惠！萬波33元金鑽杏仁露優惠先搶，杏仁凍回歸推爆。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#珍奶
morechevron_right
延伸閱讀
2025國際珍奶日買一送一！珍奶日18間珍奶買一送一，你訂32間線上飲料優惠通通喝。
 編輯 張人尹
南港咖啡不限時！​​​​​​​星巴克lalaport多一杯只要58元，3大飲料推薦。
 編輯 鄭雅之
先喝道33元開喝！新飲料冬瓜糯烏龍3杯99元，一天限定清明連假喝。
 編輯 鄭雅之
星巴克買一送一連3天！58元美式、68元星冰樂要喝，開工優惠喝星巴克。
 編輯 鄭雅之
臺虎生啤第二杯半價！Taihu Daan 10th Anniversary 十拿酒穩一日限定。
 編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
keyboard_arrow_up