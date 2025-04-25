當城市的節奏讓人喘不過氣，越來越多人開始嚮往能逃離都市、走進山林的片刻寧靜。星野集團在這樣的旅遊轉變下，宣布推出旗下第六個全新品牌「LUCY（璐西）」，以「撼動心靈的山岳飯店」為核心精神，預計自2025年春季起正式登場。這不僅是一個新品牌的誕生，更是星野集團對自然旅遊與住宿體驗重新定義的宣示。LUCY希望將過去被視為艱難、簡陋的山屋經驗，轉化為人人皆可親近的療癒旅程。





走入山林，聽見風聲穿過樹梢，仰望滿天星斗，這些原本只能靠想像的畫面，如今有了更實際的落點。LUCY的誕生，是為了讓旅人可以不再因為「太遠」「太累」「太難」而錯過山岳的感動。從舒適的私人空間、溫水洗淨馬桶，到便利商店、Wi-Fi與熱食料理，品牌承諾在保留自然氛圍的同時，給予現代人所需的基本生活支持。在這裡，不需要過多裝備，也不必是專業登山客，只要有一顆想與山相遇的心，就能出發。





LUCY 首間設施 LUCY 尾瀨鳩待

品牌名稱LUCY源自19世紀英國旅行家伊莎貝拉‧璐西‧博兒。她在1878年踏上日本旅程，走訪當時尚未被觀光化的地區，成為第一位探索日本山岳文化的西方女性旅人。她對未知的渴望、對自然的熱情，成為LUCY品牌背後最動人的靈魂象徵。如今，品牌希望藉由她的精神，鼓勵人們放下手機、離開城市、走進山林，重新與內在對話，發現旅行真正的意義。LUCY的Logo設計別具巧思，以柔和線條勾勒出一位望向遠方山景的女性形象，那是旅人在心中刻下的嚮往，也是一種與大自然對話的姿態。而這份理念，也具體體現在LUCY的第一間設施「LUCY 尾瀨鳩待」之中。選址於群馬縣片品村的尾瀨國立公園登山口，這裡是旅人進入尾瀨濕原的起點，也是四季風景截然不同、宛如畫卷的自然寶庫。2025年9月1日開幕，並於6月2日開放預約，正式將LUCY的願景帶入現實。設施貼近自然卻又不失舒適。無論是一人前往的自我對話、與摯愛共度的兩人世界，還是與家人或好友的團體探險，LUCY 尾瀨鳩待都提供對應的三種房型選擇。住宿之外，餐食也成為旅人療癒的一環。晚上提供暖呼呼的豚汁搭配手作豆腐與山野蔬菜，不僅滿足味蕾，更讓身心回到最單純的溫度。早餐則能在24小時便利商店中自行選購輕食，給予旅人靈活的行程規劃。飯店更設計多樣化的原創活動，如觀星、晨間步道導覽、植物手作課程等，讓每一次住宿都不只是「睡一晚」，而是一次完整的山林體驗。就算只是單純經過，飯店旁的「鳩待基地 Cafe & Shop」也值得一訪，除了有花豆霜淇淋與在地小點，還能買到登山裝備與限定周邊。這不僅是旅程中的補給站，更是一段山岳旅程的起點與終章。LUCY不只是品牌，而是一段段與山的故事。對某些人來說，是第一次放下手機去看山景；對另一些人來說，則是找回曾經熱愛大自然的自己。當你站在山腳，回頭望去，你會發現，在LUCY的旅程中，不只有風景，也有一份專屬自己的心靈感動。

開幕日期：2025年9月1日

開放預約：2025年6月2日

地址位置：日本群馬縣片品村，尾瀨國立公園「鳩待峠」登山口

房型設計：宿舍房、雙人房、四人房

晚餐料理：LUCY 豚汁、手作豆腐、山珍海味

早餐提供：24小時便利商店內自選輕食

活動設計：觀星導覽、手作體驗、登山步道導覽等原創行程

附設空間：鳩待基地 Cafe & Shop，提供甜點、登山用品與限定商品

從 星野 LUCY 尾瀨鳩待山中歸來後，如果還意猶未盡，以下這些行程也能帶來不同感動