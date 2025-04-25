小丸子鐵粉快衝忠孝SOGO朝聖！日本超人氣國民動畫「櫻桃小丸子」一年一度的生日派對熱鬧開跑，不僅在SOGO忠孝館11樓開設快閃店，更特別結合母親節打造大型打卡場景，邀請大家帶著媽媽一同前來合影留念，共度溫馨時光。活動期間限定推出小丸子見面會、打卡送好禮、週邊商品等驚喜企劃，由可愛爆表的小丸子親自陪粉絲們過生日，喜歡小丸子的你千萬別錯過專屬限定的可愛風暴。



▲ 櫻桃小丸子快閃台北！小丸子周邊免費送，見面會攻略必看 /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​



▲ 櫻桃小丸子快閃東區忠孝SOGO /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

櫻桃小丸子生日派對快閃店 忠孝SOGO

即日起至5/25限時快閃的「櫻桃小丸子生日派對快閃店」，將忠孝SOGO 11樓化身成為充滿童年記憶的快閃樂園，小丸子與同學們的可愛身影躍上場景，打造滿滿「復古童趣x溫馨滿滿」的生日派對感。現場除了超人氣週邊商品專區，還有限量贈送「小丸子小貼紙」，只要完成指定社群任務即可兌換，數量有限送完為止。此外還有打卡贈禮活動，於場景拍照並公開分享到IG，就能換驚喜櫻桃小丸子小禮一份。▲ 店內有許多小丸子周邊商品限量販售 /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲櫻桃小丸子玩偶、手機架等各種可愛周邊，讓人選擇障礙 /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​最受矚目的還有小丸子生日版人偶將在每週六現身快閃店，4月26日起連續四週，每場兩個時段，只要於當日消費滿688元並持紙本發票，就能和小丸子合照留念。每場限15位，先搶先贏。此外，5月8日小丸子生日當天，還將舉辦限定生日會，只要達指定消費條件也能參加合影活動。無論是小丸子鐵粉還是媽媽帶小朋友來朝聖，都能感受到滿滿的溫馨與歡樂氛圍。▲小丸子生日版人偶見面會，將於本週起連續四週每逢週六快閃現身，只要於當日消費滿688元並持紙本發票，就能和小丸子合照 /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲各種實用的小丸子造型小物都超欠買的 /忠孝SOGO 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動時間：2025年4月24日～5月25日

活動地點：SOGO忠孝館11樓

打卡送貼紙：按讚官方FB／IG＋留言「小丸子生日快樂」並Tag好友即可兌換。



櫻桃小丸子官方FB/IG加碼抽

快閃店限定周邊超萌好禮等你來抽，詳見櫻桃小丸子官方社群。



櫻桃小丸子裝飾場景打卡限量禮

活動期間至11F與「小丸子歡馨場景打卡點」拍照，公開分享到IG，並標記「@tw.maruko」即可憑APP兌換「驚喜小禮」壹個。限量50個。



櫻桃小丸子超萌見面會

活動時間：4／26、5／3、5／10、5／17 兩場次（15：00～15：30／16：10～16：40）

見面會參加資格：當日單筆消費滿688元，持紙本發票兌換合照機會（每場限15人），即可與小丸子合照壹張。



SOGO忠孝獨家小丸子生日會

活動時間：5/8(四) 19:00/20:10

活動內容生日當天於11F快閃店單筆消費達688元，憑紙本銷貨明細，即可與小丸子合照壹張。每場次限15位，當日場次如有順延依現場公告為主。





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